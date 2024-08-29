Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli\'yi ziyaret etti

Eski futbolcu Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Özil, ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak siyasete mi atılıyor sorusunu akıllara getirdi.

29.08.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülenmiş ve bu görüntüler çok konuşulmuştu. Özil, bu kez de sürpriz bir ziyaretle gündem oldu.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Özil, MHP lideri Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" notunu düştü.

Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

SİYASETE Mİ ATILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığı ve Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Mesut Özil'in Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından "Mesut Özil, siyasete mi atılıyor?" sorusunu akıllara geldi. Paylaşımı gören birçok kullanıcı da bu yönde yorumda bulundu.

Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

CAMİİ TEMİZLEMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Son dönemlerde kendini spora veren ve değişimiyle adından söz ettiren bir dönemin süper yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülenmişti. Özil, bu davranışından dolayı takdir toplarken videonun altına "Allah razı olsun", "Rabbim sayılarını artırsın", "Adamsın reis", "Adam Adam" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Mesut Özil, 3-sayfa, Futbol, Spor, MHP, Futbol, 3.Sayfa, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bbayraktar: Bence siyasetci olması için gerekli hamleleri yapıyor. Cami temizliyor, Siyasi ziyaretleri yapıyor. Bir kaç seferde namaz kılarken paylaştımı 1. Sıradan milllet vekili olur. 40 11 Yanıtla
  • Neco: Herkes işini yapsın, git takım çalıştır senin anladığın iş o! 25 10 Yanıtla
  • Neco: Futbolu tercih ermeyip başımıza dert açma.. anladın sen onu 20 12 Yanıtla
  • Yildirim Akil: Yolun açık olsun güzel insan ???????? 7 17 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Cami temizlemek kul için. Kula kulluk etmek ne için ? Kalpten ibadet için, şatafattan vazgeçin! 12 5 Yanıtla
  • Murat Karaca: Mesut o kıyafet tarzın ne öyle... 1 6 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Birşeyler oluyor kesin. Ya siyasete girecek ya da eşiyle ayrı düştü biri evi gösterecem diye kendini sergiliyor diğeri maneviyata ve aidiyete yönelmiş 3 1 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Sonra gelip bunları yönetsin 1 1 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ: Alman milli takımı ????? 1 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Bunlar Neyin Ziyareti Hiç Anlamış Değilim. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 20:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement