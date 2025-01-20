Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncusu Diego Carlos ile prensipte anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen Brezilyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Carlos'un, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.
Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.
Son Dakika › Spor › Bu gece İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Son Dakika
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