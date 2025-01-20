Bu gece İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Son Dakika
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Spor

Bu gece İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncusu Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Carlos'un bu gece İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı lacivertli takım, Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

20.01.2025 12:14
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncusu Diego Carlos ile prensipte anlaşmaya vardı.

BU GECE GELİYOR

Fenerbahçe, bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen Brezilyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Carlos'un, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.

Bu gece İstanbul\'a geliyor! İşte Fenerbahçe\'nin ilk transferi

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Son Dakika Spor Bu gece İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa Demir:
    FENERBAHÇEMİZE hoşgeldin diego carlos ???? 19 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu çocuk diego lugano gibi iyi bir transfere benziyor akıllıca bir transfer hamlesi Beşiktaşlı olarak tebrik ediyorum 3 20 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    istanbulun iki büyüğü FB ve GS didişiyor, küçük eziktaslı kckta yer kapma peşinde :D eziktaslılar takım değiştirmeye başladı ))) ne dediysek o, eziktaslı kalmayacak, eziktas ka pa tı la cak ! Çok şükür biz şehrimizin en büyüğü; Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz! 11 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    bi kuçük grursz eziği tanımanın yolları: ya FB kcğında hop hop zıplıyodur, ya GS altnda çat çat vrdruyodur, ya Ankaragücümüzden kaçıyorlardır ;) Herkesin keyif o su oldular ahahahaaahaha 7 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    Ankaragucu kaçıncı ligde bu havlıyor laa 3 5 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    arkadas bu fenerbahce kadar ahmak bir takim yoktur adamlarin 2 lig takimi cikarticak.kadrosu var oynatmiyorlar hala transfer dersindeler elindekileri bir oynat bakalim ondan sonra transfere don yada elindeki fazlaliklari cikart oyle transfer yap futbolcularin hayatlariylada oynama aldigin adami öldüruyorsun klubede 1 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ali koç döneminde alınan kaçıncı stoper bu? Fenerlilere sayın desem isimlerini sayamazlar. onlar bile gelip gidenleri aklında tutamamıştır. 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    İstanbul'a gelmeden önce Survivor'a gidip elemeleri geçmesi gerekiyor diye biliyorum... televole ACUN çözer o işi... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu gece İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Son Dakika
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