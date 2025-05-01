Bu haber Süper Lig devlerini sevindirecek! Manchester City\'den ayrılıyor!

İngiltere Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi bir sezon geçiren Manchester City, yaz transfer döneminde kadrosunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda takımın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jack Grealish ile ilgili karar verildi.

GREALISH İLE VEDALAŞACAK

TalkSport'un haberine göre; Gelecek sezon mutlak başarı isteyen City'de İngiliz sol kanat oyuncusu Jack Grealish'in bileti kesildi. 2021 yazında Aston Villa'dan 117.50 milyon euro bonservis ödenerek büyük beklentilerle Manchester City'e transfer olan Grealish, beklentilerin altında kaldı. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun elden çıkarılmasına karar verildi.

KİRALIĞA İZİN VERMEYECEK

Manchester City'nin İngiliz oyuncu için kiralama tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağı, bonservisi ile gönderileceği belirtildi. Mavilerin, bonservis beklentisinin düşük olduğu ve büyük bir zarar uğruna oyuncuyla vedalaşmaya hazırlandığı aktarıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Jack Grealish'in ismi geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Temsilcilerimiz, Grealish'in kiralık transferini gerçekleştirmek istemiş ancak Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Grealish'in ayrılığına izin vermemişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 31 karşılaşmada yer alan Grealish, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki uıldızın Manchester City ile 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.