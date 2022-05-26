Sezon başında Fenerbahçe'ye Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya transfer olan Kim Min-Jae, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Avrupa devlerinin radarına giren başarılı savunmacının askere gideceği öne sürüldü.
Ajansspor'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig takımı Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde olan Kim Min-Jea yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek. Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jea'nin askerliği de 3 haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.
Son Dakika › Spor › Bu hiç hesapta yoktu! Fenerbahçeli Kim Min-Jae askere gidiyor - Son Dakika