Football Meets Data, 10 Aralık itibarıyla oynanan maçlar dikkate alınarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirecek takımlara ilişkin tahminini açıkladı. Sıralamada Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un yeri dikkat çekti.
Football Meets Data, Nuri Şahin'in takımı Dortmund'a ilk 8 için %76 ihtimal verdi. Eğer sıralama tahmindeki gibi gerçekleşirse genç teknik adam Nuri Şahin, Alman devindeki ilk sezonunda yakaladığı başarıyla adından söz ettirecek.
İlk 8'de yer alacağı tahmin edilen takımlar ve olasılıkları şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak - Son Dakika
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