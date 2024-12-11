Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak - Son Dakika
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Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 Aralık itibarıyla oynanan maçlar dikkate alınarak simüle edildi. Takımlar lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimallerine göre sıralanırken Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund'un yeri göze çarptı.

11.12.2024 16:51  Güncelleme: 17:05
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Football Meets Data, 10 Aralık itibarıyla oynanan maçlar dikkate alınarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirecek takımlara ilişkin tahminini açıkladı. Sıralamada Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un yeri dikkat çekti.

NURİ ŞAHİN DAMGA VURACAK

Football Meets Data, Nuri Şahin'in takımı Dortmund'a ilk 8 için %76 ihtimal verdi. Eğer sıralama tahmindeki gibi gerçekleşirse genç teknik adam Nuri Şahin, Alman devindeki ilk sezonunda yakaladığı başarıyla adından söz ettirecek.

İŞTE İLK 8 TAKIMLAR VE OLASILIKLARI

İlk 8'de yer alacağı tahmin edilen takımlar ve olasılıkları şu şekilde;

Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin\'i konuşacak

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Son Dakika Spor Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    serdar hocayla yola devam edicez ama serdal adalı başkan olucak işte ozaman seni Beşiktaşta görmek isteriz nuri şahin 2 13 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    aşırı derece salak abartan bi medyamız var 5 1 Yanıtla
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