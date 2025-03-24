A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini duyurdular - Son Dakika
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Spor

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini duyurdular

A Milli Takımımızın Dünya Kupası\'na katılma ihtimalini duyurdular

Football Meets Data, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında yer alacak takımların tamamlanmasıyla tur şanslarını hesapladı. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. İkinci sırada yer alan takımlar ise play-off oynayacak. Yapılan tahminde A Milli Takımımıza liderlik için %11, ikincilik için ise %55 ihtimal verildi.

24.03.2025 16:09
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avrupa dışında diğer kıtalarda elemeler daha önce başlamıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçların ardından Avrupa elemeleri de başlarken A Milli Takım'ın grubu netlik kazandı. Bunun üzerine Football Meets Data, takımların tur şanslarını hesapladı.

SON RAKİBİMİZ İSPANYA OLDU

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, Hollanda'yı eleyip yarı finale yükselerek Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi oldu. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile birlikte Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

GRUP LİDERLERİ DİREKT DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR

Gruplarda yer alacak takımların tamamlanmasıyla Football Meets Data takımların tur şanslarını hesapladı. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. İkinci sırada yer alan takımlar ise play-off oynayacak.

İŞTE A MİLLİ TAKIMIMIZIN DÜNYA KUPASINA KATILMA İHTİMALİ

Almanya, İsviçre, Danimarka, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, İtalya, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan'ın gruplarını ilk sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

A Milli Takım'a Dünya Kupası Elemeleri için yapılan tahmin şu şekilde;

TÜRKİYE

  • 1. Sıra: %11
  • 2. Sıra: %55
  • 3. Sıra: %28
  • 4. Sıra: %6

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Son Dakika Spor A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kasim Ozdal:
    İspanya ve Gürcistan çıkar 5 35 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    İspanya şimdiden lider...Boşuna kendinizi kandırmayın!İkinci olun öpün başınıza koyun!! 12 24 Yanıtla
  • isa taşkın:
    Gurubumuzda Rakiplerin Nasıl Oynayacagı Önemli Degil Bizim NasıL Oynayacagımız Önemli Futbol Basit Bir Oyun Basit Bir Oyunu Zorlaştırmadan Top Bizdeyken Sahaya Yayılarak Top Rakipteyken 1e1 de Sahayı Daraltarak Topu Kazanınca Sahaya Çok HızlıYayılıp Hızlı Ve Tek Pas İle Sonuca gidebilecegimizi Ve Guruptan 1 inci Çıkacagımızı Tahmin Ediyorum 14 0 Yanıtla
  • 6490203:
    biz istediğimiz kupaya katılırız biz Türk üz kimse bizi kupaya dahil filan edemez gruba galan alamaz 5 5 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Miilliler lider çıkar isteyene zar atılır :) 3 1 Yanıtla
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