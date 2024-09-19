Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL\'ye yükseldi

Spor

Aksaray\'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun bir türlü engelleyemediği yasadışı bilet satışı aldı başını gidiyor. Henüz satışa bile çıkmayan Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri karaborsa sitelerinde 150 bin TL'ye kadar kendine alıcı arıyor.

152 BİNE BİLET SATIYORLAR

Neredeyse her tribünden bilet satan bu sitelerdeki fiyatlar görenleri de bir hayli şaşırtıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için istenen en pahalı ücret ise 151 bin 977 TL.

SİTELERİN ADI BİLE BELLİ

Karaborsada vatandaşı soymayı meslek edinen bu sitelerin, site adresleri ve adları açık şekilde internette geziyor. Bazı kişiler, sosyal medya platformu X üzerinden açık açık bilet satışına devam ediyor.