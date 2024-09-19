Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye yükseldi

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Karaborsa bilet çılgınlığı Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Henüz satışa bile çıkmayan Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri karaborsa sitelerinde 152 bin TL'ye alıcı arıyor. Karaborsa bilet satışı, futbolseverlerin büyük maç öncesi karşılaştığı en büyük sorunlardan biri haline geldi. Bu sitelerde bilet satışı devam ederken, bu duruma bir çözüm bulunması bekleniyor.

19.09.2024 11:15
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Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun bir türlü engelleyemediği yasadışı bilet satışı aldı başını gidiyor. Henüz satışa bile çıkmayan Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri karaborsa sitelerinde 150 bin TL'ye kadar kendine alıcı arıyor.

152 BİNE BİLET SATIYORLAR

Neredeyse her tribünden bilet satan bu sitelerdeki fiyatlar görenleri de bir hayli şaşırtıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için istenen en pahalı ücret ise 151 bin 977 TL.

SİTELERİN ADI BİLE BELLİ

Karaborsada vatandaşı soymayı meslek edinen bu sitelerin, site adresleri ve adları açık şekilde internette geziyor. Bazı kişiler, sosyal medya platformu X üzerinden açık açık bilet satışına devam ediyor.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL\'ye yükseldi

Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kadir Sahin:
    Ama ibneler gidip Galatasaray’a şikayette bulunsunlar kendi sorunlarını çözemeden 48 26 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Bu durumda fenerbahçe karaborsada bilet mi satmış oluyor, karaborsada Gs maçlarının bileti satıldığı için şikayet eden fenerbahçe kendi biletlerinin karaborsada satışı sebebi ile ne diyecek 40 15 Yanıtla
  • Muhammet Güzel:
    zengin insanlara diyecek sözüm yok ...ama çocuklarının kursağından kesen ,barınma ihtiyaçlarından kısıp da bu fiyata bilet alacak kişiye çok sözüm olur, ama Burda söylemem.!! 18 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Serbest piyasa kimse karisamaz . Adlimda klüpler acik artirmadan satacak . Ve devir edilemez şerhi koyacak .. klüpler kazansin .. bu oyuncular bedava gelmiyor 5 8 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Vay be bu biletleri demişim de bizim yönetim sattı Ne dersiniz kanaryalar 6 6 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    ya dünyadan haberiniz yok yada iş olsun diye yazıyorsunuz karaborsa olması imkansiZ bilet deviri yok kombine sahibi sadece külüne devreder bilet alanda devredemez karaborsa dan bilet alamaz imkansiz 5 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika
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