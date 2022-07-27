Bu kadarı da fazla! Ukraynalılar, Fenerbahçe maçında kantarın topuzunu kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin İtalyan hakemi Massimiliano Irrati karşılaşmada verdiği kararlarla maçın önüne geçti.

DINAMO KIEV YİNE SERT OYNUYOR

Fenerbahçe'nin 10. dakikada bulduğu golü iptal eden İtalyan hakemin, İrfan Can'a yapılan oldukça sert müdahalede de kırmızı yerine sarı kart vermesi tepki çekti. 32. dakikada Dinamo Kiev'in kullandığı kornerde ceza sahası dışında topa müdahale eden İrfan Can'a Serhiy Sydorchuk adeta tekme attı. Hakem sarı kartını gösterirken, Ukrayna ekibinin aynı ilk maçta olduğu gibi Kadıköy'de de sert oyununu sürdürmesi dikkat çekti.