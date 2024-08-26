Bu kadarı tesadüf olamaz! Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor - Son Dakika
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Bu kadarı tesadüf olamaz! Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor

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Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fred ile ligde çıktığı 26 maçta hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Fred'in oynadığı 26 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı ve bu maçlarda 23 kez galip geldi. Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

26.08.2024 14:37
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred ile ilginç bir seriye imza attı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezondan bu yana 31 yaşındaki Fred'in ligde oynadığı 26 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Kanarya, söz konusu maçlarda 23 kez rakiplerini mağlup edip, 3 kez de berabere kaldı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservisle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı. Fred'in attığı 6 golün de deplasmanda olması dikkat çekti. Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Bu kadarı tesadüf olamaz! Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor

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Son Dakika Spor Bu kadarı tesadüf olamaz! Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Behzat: Fred iki gözüm dür 24 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Adamın çıktığı en büyük maç Galatasaray maçı. Böyle istatistik kasmak kolay. Avrupa liginde 1. torbadan gelen takım ilk mağlubiyetini yaşatır. Olympiakos gelse yeter. 4 18 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Ender kervancıoğlu, yorumun kıskançlık kokuyor. Sana da soda ısmarlayalım. iyi gelir 7 3 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Tam Beşiktaş’a göre bir futbolcu değil mi Ferhat Eser. Arda Güler’i alın ondan sonra sıra Fred’de :) 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser: bize uyar beyler beyi 0 2 Yanıtla
  • Emre Akcay: Rizenin kalecisi sayesınde kazanıyor fb gordumde bu kadar amatör mac satan kalecı gormedım 0 2 Yanıtla

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