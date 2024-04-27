Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı

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Real Madrid'in Real Sociedad'ı yendiği maçta tek golü milli futbolcumuz Arda Güler attı. Gol sonrası yedek kulübesinde bulunan Rüdiger'in verdiği tepki ise dikkat çekti. Arda Güler'e yakınlığıyla bilinen Rüdiger'in sevinci büyük beğeni aldı.

27.04.2024 09:32  Güncelleme: 09:37
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Real Madrid, La Liga 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Bir lig maçına ilk kez 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında maçtaki tek golü attı ve takımına galibiyeti getirdi.

LA LİGA'DA İLK KEZ 11'DE

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bu karşılaşmada ilk 11'de oynattı. Arda, böylelikle ilk kez La Liga'da bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamış oldu.

ATTIĞI GOLLE 3 PUAN KAZANDIRDI

29. dakika Dani Carvajal'in pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi ve bu golle takımını galibiyete taşıdı.

RUDIGER'İN SEVİNCİ DİKKAT ÇEKTİ

İspanyol devinde Arda Güler'e yakınlığıyla bilinen Rüdiger'in milli futbolcumuzun gol attığı andaki sevinci ise dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli savunmacının o anlarına beğeni yağdı.

İşte o anlar;

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

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