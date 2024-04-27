Real Madrid, La Liga 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Bir lig maçına ilk kez 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında maçtaki tek golü attı ve takımına galibiyeti getirdi.
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bu karşılaşmada ilk 11'de oynattı. Arda, böylelikle ilk kez La Liga'da bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamış oldu.
29. dakika Dani Carvajal'in pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi ve bu golle takımını galibiyete taşıdı.
İspanyol devinde Arda Güler'e yakınlığıyla bilinen Rüdiger'in milli futbolcumuzun gol attığı andaki sevinci ise dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli savunmacının o anlarına beğeni yağdı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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