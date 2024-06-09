Bu kadarını o da beklemiyordu! Kongre üyelerinden Ali Koç'a şarkılı tezahürat - Son Dakika
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Spor

Bu kadarını o da beklemiyordu! Kongre üyelerinden Ali Koç'a şarkılı tezahürat

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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen tarihi seçimde, oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Bu sırada tribünlere çıkan Ali Koç'a kongre üyelerinden büyük destek geldi. Üyeler, Koç'a ''Sana muhtacız, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım'' şarkısıyla destek oldular.

09.06.2024 17:38  Güncelleme: 17:48
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. 27 bin civarında rekor oyun kullanıldığı seçimde oy sayımına geçildi.

REKOR KATILIM

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK DESTEK

Oy sayımına geçilen dakikalarda tribünlere çıkan Ali Koç'a kongre üyelerinden büyük destek geldi. Üyeler Koç'a "Sana muhtacız, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım" şarkısıyla destek oldu.

Bu kadarını o da beklemiyordu! Kongre üyelerinden Ali Koç\'a şarkılı tezahürat
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu kadarını o da beklemiyordu! Kongre üyelerinden Ali Koç'a şarkılı tezahürat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emre Akcay: Galatasaray olarak ali koça tam destek)) 67 26 Yanıtla
  • Ali Arat: bi lira atalim sunlara ya muhtaclarmis 56 22 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin: Ali Koç kazanirsa fener dahada beter olacak 39 19 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: ali koç fark atacakkkk 25 19 Yanıtla
  • ares se: gs taraftari olarak kimseye muhtac degiliz iyi yonetemiyorsa gider. acizlik 26 10 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Ali Koçla Devam mafya falan istemiyoruz 15 16 Yanıtla
    Ramazan Sarac: daha ne rezillik kaldı yaşatacak görecez ama sizin için önemli değil Ali Koç kazansın Fenerbahçe ye ne olursa olsun pişman olur musunuz tabiki hayır cibilyet meselesi 9 1
  • ferhat eser: ALİ KOÇUN 2 Cİ DÖNEM BAŞKANLIĞI KUTLU OLSUN 18 10 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Tamam Ferhat koç 3 0
  • Adem Uçuk: Altı yıl, sıfır şampiyonluk. Nasıl bir muhtaçlık bu 23 2 Yanıtla
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