Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor - Son Dakika
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Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın başkan Koç ile birlikte kürsüye çıkarak aradaki buzları eritmesini inandırıcı bulmadı. Ilıcalı, ''Seçim bittikten sonra gördüğümüz görüntü benim açımdan yüzde yüz inanacağım bir görüntü değil. Ben, Sayın Aziz Yıldırım'ın bundan sonraki yaklaşımına göre sarılmaları, el sıkışmaları değerlendireceğim'' dedi.

09.06.2024 23:27  Güncelleme: 23:57
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Fenerbahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, seçimde Aziz Yıldırım'ın başkan Koç ile el ele kürsüye gelerek destek ve güç birliği mesajı vermesini inandırıcı bulmadı.

"AZİZ YILDIRIM, YÜZDE YÜZ İNANDIRICI DEĞİL"

Halk TV'ye konuşan Ilıcalı, "Güç birliği keşke seçim sürecinde güzelliklerle olsaydı. Seçim bittikten sonra gördüğümüz görüntü benim açımdan yüzde yüz inanacağım bir görüntü değil. Ben, Sayın Aziz Yıldırım'ın bundan sonraki yaklaşımına göre sarılmaları, el sıkışmaları değerlendireceğim. Seçime 12 saat kala ikili görüşmeye çıkmak istemek, ertesi gün bu kucaklaşmalar... Bunlar şu an için görmek istediğimiz görüntüler. Ama bana sorarsanız bunlar daha önce olsaydı, 6 yıl içerisinde bu güzellikleri yaşasaydık. İnanmam için bundan sonraki süreç önemli" ifadelerini kullandı.

Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

NE OLMUŞTU?

Seçimi Ali Koç'un kazanacağının anlaşılmasının ardından Aziz Yıldırım ve başkan Koç, birlikte sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak kürsüye gelmişti. İkili birbirlerine sarılarak güç birliği mesajı da vermişti.

"ALİ KOÇ, İNŞALLAH FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAR"

Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

ILICALI İLE YILDIRIM'IN ARASINDA NE VAR?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı ile başkan adaylarından Aziz Yıldırım arasında seçim süresi boyunca soğuk rüzgarlar esmişti. Yıldırım'ın Ilıcalı hakkında "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport çıkartıyor. Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz" diyerek iddialarda bulunması ikilinin art arda yapılan açıklamalarla karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın asılsız iddia ve hakaretleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun\'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

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Son Dakika Spor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • recep özoğul: Bir gün biri çıkıp bu adamın mal varlığının nereden geldiğini araştıracak mı acaba. 161 16 Yanıtla
    Ercan Karatas: Neo zorunamı gitti adam gecesi gündüzü yok çalışıp duruyor 23 115 Mahsun Aslan: Ercan usta sende gece gündüz çalışıyorsun şuan hangi konumdasin maddi olarak 107 5
  • hakan yücel: bu zenginlik nerden geliyor 51 1 Yanıtla
  • Ozgur Turker: Acunun fb ile ilgili yaptigi konusmalari survivor’da adadan biri elenirken yaptigi konusmalara benzeten bi ben miyim? 23 3 Yanıtla
  • Bülent Sanal: acun kasiniyor pimi cekti 22 3 Yanıtla
  • Hayrettin Gençoğlu: Acun Ilıcalı Araştırılsın ! 7 0 Yanıtla
  • Zafer Akbulut: kendisi çok samimi ise "Aziz Yıldırım canlı yayına çıkamaz çıkarsa eğer ben bişey bilmiyorum." sözünün arkasında durup özür dilemesi gerekiyor. 5 0 Yanıtla
  • Veli Demir: Acıun nekadar adam??? 3 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Birbirlerini yiyecekler bunlar yakındır ) 1 0 Yanıtla
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