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Bu kez de olmadı! Galatasaray, Hatayspor'a karşı deplasmanda bir türlü kazanamıyor - Son Dakika

Bu kez de olmadı! Galatasaray, Hatayspor'a karşı deplasmanda bir türlü kazanamıyor

Bu kez de olmadı! Galatasaray, Hatayspor\'a karşı deplasmanda bir türlü kazanamıyor
12.11.2023 00:59  - Güncelleme: 01:04

Hatayspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın rakibine karşı deplasmanda henüz galibiyet bulunmuyor. 2020-2021 sezonunda ligde ilk kez mücadele etmeye başlayan Hatayspor, Galatasaray'ı geçen sezon hükmen alınan galibiyet haricinde sahasında yendi.

Süper Lig devi Galatasaray, 3 sezondur Hatayspor'u deplasmanda mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı çıktığı tüm maçları kaybetti.

GEÇEN SEZON HÜKMEN GALİP

Aslan, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmeye başlayan Hatayspor'a karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmandaki tüm maçlarda boyun eğdi.

BÜTÜN MAÇLARDA YENİLDİLER

2020-2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 kaybetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bu kez de olmadı! Galatasaray, Hatayspor'a karşı deplasmanda bir türlü kazanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kez de olmadı! Galatasaray, Hatayspor'a karşı deplasmanda bir türlü kazanamıyor - Son Dakika
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