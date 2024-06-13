Mourinho'dan 6 milyon TL istedi: Bu Müslümanlardan bize fayda yok - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan 6 milyon TL istedi: Bu Müslümanlardan bize fayda yok

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, cübbeli bir şahıs tarafından yardım talebiyle gündeme geldi. Kurumları için 1 yıldır 6 milyon TL toplayamadıklarını ifade eden cübbeli şahıs, "Allah'ım Mourinho'ya iman nasip eyle ki bize para versin. Bu müslümanlardan bize fayda yok. Mourinho 23 milyon TL ile bir aylık geçinir. 6 milyon TL'yi bize versin. Bu müslümanlardan bize fayda gelmeyecek çünkü" dedi. O anlar kısa sürede viral oldu.

13.06.2024 14:45
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Geçtiğimiz günlerde Süper Lig devi Fenerbahçe'ye imza atan ve adından söz ettiren dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, gündemden düşmüyor.

MOURINHO'DAN PARA İSTEDİ

Her zaman başarılarıyla konuşulan Mourinho bu kez cübbeli bir şahsın yardım istemesiyle gündem oldu. Cübbeli bir şahıs, yaptığı konuşmasında Jose Mourinho'dan 6 milyon TL isteyerek yardımda bulunmasını talep etti.

"6 MİLYON BİZE VERSİN"

Kurumlarının 1 yıldır 6 milyon TL'ye istedikleri yeri alamadığını ifade eden cübbeli şahıs, "Yardım için o kadar müslümana bu konuyu yaydık ama 6 milyon TL toplayamadık. Adam ayda 29 milyon TL maaş alacakmış. Allah'ım Mourinho'ya iman nasip eyle ki bize para versin. Bu müslümanlardan bize fayda yok. Mourinho 23 milyon TL ile bir aylık geçinir. 6 milyon TL'yi bize versin. Bu müslümanlardan bize fayda gelmeyecek çünkü..." ifadelerini kullandı.

Mourinho\'dan 6 milyon TL istedi: Bu Müslümanlardan bize fayda yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan 6 milyon TL istedi: Bu Müslümanlardan bize fayda yok - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • RECEP null: istedikleri yeri bir zahmet almasın kirada kalmak zormu geliyor 28 7 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: milleti dinden soğutmaktan başka bisey degil. tebrikler başardiniz cogu kişi inanmiyor hic biseye 25 8 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan: Naber la değişik 1 3
  • mustafa sagdic: hem ekonomi super derler hemde para isterler 24 7 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Tam bir zırvalık 11 7 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Ali Koç’tan iste Ahmet hoca :) 4 1 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: Doymadınız bu dünyada paraya Hepiniz lüks hayat içindesiniz Hepiniz de 5 milyonluk arabaları var hem yurtdışında hem yurt içinde 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mourinho'dan 6 milyon TL istedi: Bu Müslümanlardan bize fayda yok - Son Dakika
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