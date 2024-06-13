Mourinho\'dan 6 milyon TL istedi: Bu Müslümanlardan bize fayda yok

Spor

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig devi Fenerbahçe'ye imza atan ve adından söz ettiren dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, gündemden düşmüyor.

MOURINHO'DAN PARA İSTEDİ

Her zaman başarılarıyla konuşulan Mourinho bu kez cübbeli bir şahsın yardım istemesiyle gündem oldu. Cübbeli bir şahıs, yaptığı konuşmasında Jose Mourinho'dan 6 milyon TL isteyerek yardımda bulunmasını talep etti.

"6 MİLYON BİZE VERSİN"

Kurumlarının 1 yıldır 6 milyon TL'ye istedikleri yeri alamadığını ifade eden cübbeli şahıs, "Yardım için o kadar müslümana bu konuyu yaydık ama 6 milyon TL toplayamadık. Adam ayda 29 milyon TL maaş alacakmış. Allah'ım Mourinho'ya iman nasip eyle ki bize para versin. Bu müslümanlardan bize fayda yok. Mourinho 23 milyon TL ile bir aylık geçinir. 6 milyon TL'yi bize versin. Bu müslümanlardan bize fayda gelmeyecek çünkü..." ifadelerini kullandı.