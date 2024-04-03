Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can, 25. dakikada gelen topta sağ kanattaki Djiku'yu düşündü. İrfan Can'ın bu topu Balotelli'de kaldı. İtalyan futbolcu, topu ağlara gönderdi.
Yediği gol sonrası morali bozulan yıldız file bekçisine tribünlerden ve takım arkadaşlarından büyük destek geldi. O anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte İrfan'ın o hatası;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat büyük bir hataya imza attı - Son Dakika
Türkiye Futbol Şampiyonası'na katılan Talasgücü Belediyespor, Yarı final maçında Denizli Bereketlispor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
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