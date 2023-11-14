Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur\'un taraftarla girdiği tartışma pes dedirtti

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Tayfur Bingöl ile Beşiktaşlı bir taraftar arasında yaşanan konuşma gündem oldu.

"BEYNİN YOK"

Takımdaki performansıyla eleştirilen Bingöl, sosyal medyada kendisine yapılan, "Defol git şu takımdan. Sen Beşiktaş'ın futbolcusu olamazsın" yorumuna "Beynin olmadığından seni de anlıyorum" şeklinde yanıt verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Olaya şahit olan diğer Beşiktaşlı taraftarlar Tayfur Bingöl'ün bu hakaretine büyük tepki göstererek bir futbolcunun bu tarzda davranmaması gerektiğini belirttiler.

İşte o tartışma;