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Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur'un taraftarla girdiği tartışma pes dedirtti - Son Dakika

Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur'un taraftarla girdiği tartışma pes dedirtti

Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur\'un taraftarla girdiği tartışma pes dedirtti
14.11.2023 17:51

Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, bir taraftarın ''Sen Beşiktaş'ın futbolcusu olamazsın'' eleştirisine karşı ''Beynin yok'' şeklinde yanıt verdi. Tayfur'un verdiği bu cevap, Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük bir tartışma başlattı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Tayfur Bingöl ile Beşiktaşlı bir taraftar arasında yaşanan konuşma gündem oldu.

Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur'un taraftarla girdiği tartışma öyle böyle değil

"BEYNİN YOK"

Takımdaki performansıyla eleştirilen Bingöl, sosyal medyada kendisine yapılan, "Defol git şu takımdan. Sen Beşiktaş'ın futbolcusu olamazsın" yorumuna "Beynin olmadığından seni de anlıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur'un taraftarla girdiği tartışma öyle böyle değil

TEPKİ ÇEKTİ

Olaya şahit olan diğer Beşiktaşlı taraftarlar Tayfur Bingöl'ün bu hakaretine büyük tepki göstererek bir futbolcunun bu tarzda davranmaması gerektiğini belirttiler.

İşte o tartışma;

Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur'un taraftarla girdiği tartışma öyle böyle değil
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Tayfur Bingöl, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur'un taraftarla girdiği tartışma pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur'un taraftarla girdiği tartışma pes dedirtti - Son Dakika
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