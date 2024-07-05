Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti - Son Dakika
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Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti

Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu \'\'Hain\'\' ilan etti

EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi Hollandalılar, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'na saldırıyor. Kadıoğlu'nun annesi, çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını belirterek, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için "hain" olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor" dedi.

05.07.2024 12:15
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Türkiye ile Hollanda arasındaki EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi babası Türk annesi Hollandalı olan ve alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynayan A Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, her iki ülkede de manşetlere çıkmış durumda.

"HAİN" İLAN ETTİLER

Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda, çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi. Anne Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi." dedi.

"TÜRKİYE, FERDİ'Yİ BAĞRINA BASTI"

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ahmet Akkaya: Her ne kadar oynadığı takımı sevmesemde..ferdi milli takımın en iyisi...seni seviyoruz ferdi... 94 16 Yanıtla
  • Zafer El: Enguzelini yapmışlar demekki vardır birşeyi onlar bizim gibi haksız ithamlarda bulunmazlar 2 106 Yanıtla
    Ramo: zafer senin içinde şöyle böyle diyorlar dekki doğru demekmi lazım 45 0 ferhat eser: Zafer ne olabilir bu bir milli maç provekete edip psikolojik baskı kurmanın dışında ne olabilir yaz ? 14 0 İlhan tomruk: Evde oturup bimden aldığın gofreti ni ye sen Le cola seni 7 1 Özer Canaydın: Senin gibi!! 6 0 Murat Yılmaz: Sen Batı Dünyası'nı, onların sana anlattığı gibi zannediyorsun. adamlar tüm Doğu'yu öldürüyor hala medeniyetten bahsediyorsun 5 0
  • Oğuz Kuru: Ferdi Kadıoğlu yalnız değil tüm Türkiye yanında 79 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Ferdi Türklerin gururudur 55 0 Yanıtla
  • ferhat eser: ferdi yalnız değildir kenetlen Türkiye 42 2 Yanıtla
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