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Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kilo problemleri nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Geçen sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Icardi'nin bu sezon gol sayısında düşüş yaşaması ve kilolu görüntüsü taraftarları rahatsız etti. İdmanda çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayılan Icardi'nin kilolu hali, taraftarlardan sert eleştiri aldı.

16.12.2023 - 10:38,  Güncelleme: 10:43
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Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi, son haftalarda gol sayısında ciddi bir düşüş yaşıyor.

FAZLA KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Her zaman attığı gollerle gündem olan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan yıldız futbolcunun sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

"ESKİ HALİNE DÖN" ÇAĞRISI

Çekilen fotoğrafta göbeği belli olan Icardi'ye sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstererek bir an önce eski formuna dönmesini istedi.

İşte Icardi'nin son hali;

Bu ne hal Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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