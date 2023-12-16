Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi, son haftalarda gol sayısında ciddi bir düşüş yaşıyor.

FAZLA KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Her zaman attığı gollerle gündem olan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan yıldız futbolcunun sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

"ESKİ HALİNE DÖN" ÇAĞRISI

Çekilen fotoğrafta göbeği belli olan Icardi'ye sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstererek bir an önce eski formuna dönmesini istedi.

İşte Icardi'nin son hali;