Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk\'tan Manaj\'a flaş sözler

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı ve Türkiye'nin konuştuğu pozisyon için sert ifadeler kullandı.

"MANAJ BİLEREK YAPTI"

Okan Buruk, "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti" dedi.

"HERKES MUTLU OLSUN"

Buruk, açıklamasının devamında "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.