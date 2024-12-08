Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler - Son Dakika
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Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından Barış Alper'in sahayı sedyeyle terk etmesine neden olan pozisyonda hakemin VAR'da izlemesine rağmen kırmızı kart vermemesine tepki gösterdi. Buruk, ''Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok'' dedi.

08.12.2024 19:24  Güncelleme: 19:53
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı ve Türkiye'nin konuştuğu pozisyon için sert ifadeler kullandı.

"MANAJ BİLEREK YAPTI"

Okan Buruk, "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti" dedi.

"HERKES MUTLU OLSUN"

Buruk, açıklamasının devamında "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk\'tan Manaj\'a flaş sözler

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Son Dakika Spor Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • said örücü:
    geçen hafta sanchezin pozisyonuyla alakalıda açıklama yapsaydın karaktersiz teraziye aynı yerden bakmayın 19 98 Yanıtla
  • Çelikk:
    Okan Beşiktaş'ın Sayesinde Puan farkını Açtın Geçen Hafta Ağlıyordun Başkanla Birlikte 21 49 Yanıtla
  • Alpi:
    MACUN VE YALI ÇOCUĞU HEPİNİZE İNAT ŞMPİYON OLACAĞIZ UNUTMAYIN İYİLER DAİMA KAZANIR SİZ KÖTÜLER HİÇ BÜR ZAMAN KAZANAMAYACAKSINIZ 51 11 Yanıtla
  • üzeyir Ocakcı:
    ??ÇÜŞŞŞ YANİ!!!?? BARIŞ'A YAPILAN FAULDE MANAJ'A VAR'A RAĞMEN KIRMIZI VERMEYEN HAKEME YUHH OLSUN!!!YAPI MI?!..BUYRUN SİZE YAPI!?? 37 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    SÜPER LİG DEĞİL REZİL LİG 2 SEZON ÖNCE BAZI HAKEMLERİ AFAROZ EDEN FEDERASYON ÇOK HAKLMIŞ. YAPI BUYMUŞ. KOÇ O HAKEMLERE SAHİP ÇİKİP FEDERASYONU DEĞİŞTİRDİ. RESİM ARTIK ÇOK DAHA NET 31 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TFF BAŞKANİ YOUTUBE BTV KANALINA BAĞLANIP BANA OPERASYON YAPILIYOR DEDİ O SANA SANA OPERASYON YAPAN HAKEMLERE OPERASYONU SEN YAP. 26 4 Yanıtla
  • adil can:
    inşallah her hafta 2 futbolcunuz sakatlanıp elinizde oyuncu kalmaz 5 sarag 7 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sakatlık üzerinden prim yapan sevinenler var yazık geçmiş olsun barış alper inşallah ciddi bir durum yoktur 19 7 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Hadi ordan fetocu bücür geçen sene fenerbahçe her maçında sakat verdik 8 15 Yanıtla
  • Mert Karalı:
    Sanchez her maç 2 kırmızı görmesi lazım ona sesin çıkmıyor topuklu ayakkabılı 5 10 Yanıtla
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