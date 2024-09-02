Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Transfer Olmak Üzere Galatasaray'dan Ayrılıyor - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Transfer Olmak Üzere Galatasaray'dan Ayrılıyor

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Galatasaray, Victor Osimhen transferinde sona yaklaşırken, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmak üzere takımdan ayrılacağı belirtildi. Benfica'nın Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği, Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri için Lizbon'a gideceği ve imzaların an meselesi olduğu kaydedildi. Aktürkoğlu, Galatasaray'da 179 maçta 46 gol ve 42 asist yapmıştı.

02.09.2024 17:58
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Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bir de ayrılık gelişmesi yaşandı. Bir süredir takımdan ayrılması gündeme gelen ve Rus ekibi Spartak Moskova'nın kapısından dönen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya ve Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

BENFİCA'YA İMZA ATMAK ÜZERE

Milli futbolcunun Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi. Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'A 11 MİLYON EURO

Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı. Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

GALATASARAY KARİYERİ

2020 yazından bedelsiz olarak 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 179 maçtı. Kerem, bu karşılaşmalarda 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu Benfica\'ya Transfer Olmak Üzere Galatasaray\'dan Ayrılıyor

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Transfer Olmak Üzere Galatasaray'dan Ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bayram Yavuz: 11 milyon ne yav! ferdi bile 30 milyon euro. dalga mı geçiyorsunuz siz. Böyle transfer politikası mı olur. Kendinize gelin. Galatasaray burası Galatasaray. 39 34 Yanıtla
  • ferhat eser: yolun açık kerem benfica sağlam takımdır göster kendini orada 26 14 Yanıtla
  • Liya Tastan: Gitsin…osimhen geldi !!!!!! 10 25 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: 1 yıl bi adamı oynatmak için bir futbolcu satıyoruz.ama şuda bir gerçek aktif futbolcular arasında ilk üçte ve piyasa değeri 100 milyon € dan fazla.her türlü parasını çıkarır gs. 6 12 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Gereksiz bır oyuncu gitmesi gs menfaatine 9 8 Yanıtla
  • Çelikk: İşte Bu Güzel Haber 8 8 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut: La Kerem gidecekti Zaha yı neden yolladınız. Avrupa liginde kim oynayacak ? 11 1 Yanıtla
  • Mustafa Elibol: Satın satın 11 e ne alacaksanız bakalım bı zaha gitti Kerem gitti sportif direktör Kendi oynayacak orda 9 2 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras: Neden ucuza veriyorsunuz 11 milyon Euro ya çok mu ihtiyacınız var , 11 milyon Euro verseniz kerem gibi hızlı bir oyuncu alabilecek misiniz ? 5 5 Yanıtla
  • Yusuf cihan: GS DAĞILIYOR 6 2 Yanıtla
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