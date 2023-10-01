Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı

Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci\'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı
Son Güncelleme: 01.10.2023 18:02

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta İrfan Can Kahveci 3. golde rakibine attığı çalımla adeta göz doldurdu. Kahveci'nin bu performansı, büyük beğeni aldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta İrfan Can Kahveci'nin performansı ağızları açık bıraktı. Yıldız futbolcunun 3. golde rakibine attığı çalım taraftarı mest etti.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOL ATTI

İsmail Kartal'ın takımında adeta küllerinden doğan İrfan Can Kahveci, ikinci yarının başında attığı mükemel golle takımını 2-0 öne geçirdi.

İRFAN'DAN HARİKA ÇALIM

Attığı gol sonrası takımı ayağa kaldıran Kahveci, 3. golden önce yaptığı hareketle taraftarlardan alkış aldı. Yıldız futbolcunun o çalımı sonnrası Dzeko, gol attı ve durum 3-0 oldu.

İşte o çalım;

Görüntü: beIN SPORTS
Görüntü: beIN SPORTS
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Son Dakika: Kanarya doludizgin! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
17:36 Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı
17:15 Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı
16:43 Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
16:37 İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:34 Kaçan Ermeni silahlı çetelerinin tuzakladıkları bombalar amacına ulaşamadı
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanı görevini yaptı
16:24 Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı
16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına jet yanıt: Önce anayasaya uyması lazım
15:53 "Ben bunlara alışkınım" diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 18:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement