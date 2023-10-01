Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci\'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta İrfan Can Kahveci'nin performansı ağızları açık bıraktı. Yıldız futbolcunun 3. golde rakibine attığı çalım taraftarı mest etti.
İsmail Kartal'ın takımında adeta küllerinden doğan İrfan Can Kahveci, ikinci yarının başında attığı mükemel golle takımını 2-0 öne geçirdi.
Attığı gol sonrası takımı ayağa kaldıran Kahveci, 3. golden önce yaptığı hareketle taraftarlardan alkış aldı. Yıldız futbolcunun o çalımı sonnrası Dzeko, gol attı ve durum 3-0 oldu.
İşte o çalım;
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