Lige damga vuran Muslera, Samsunspor maçında bu sezon bir ilki yaşadı - Son Dakika

Lige damga vuran Muslera, Samsunspor maçında bu sezon bir ilki yaşadı

Son Güncelleme: 17.09.2023 00:54

Süper Lig'de Samsunspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez gol yedi. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk üç maçında 5 gol atarak kalesini gole kapattı. Ancak Samsunspor maçının 46. dakikasında Landry Dimata'nın golüne engel olamadı ve bu sezon ilk kez topu ağlarında gördü.

Son şampiyon Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u konuk ettiği maçta kalesinde 2 gol gören sarı-kırmızlılar, ligde bu sezon ilk kez gol yedi.

BU SEZON BİR İLK

Deneyimli kalecisi Muslera'nın başarılı performansıyla kalesinde bu sezon hiç gol görmeyen sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçında Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü.

İLK 3 MAÇ GOL YEMEDİLER

Süper Lig'deki ilk 3 maçında 5 gol atan Galatasaray, kalesini gole kapatmıştı. Samsunspor mücadelesinin 46. dakikasında Landry Dimata'nın golüne engel olamayan Muslera, bu sezon ilk kez topu filelerinde gördü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Lige damga vuran Muslera, Samsunspor maçında bu sezon bir ilki yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lige damga vuran Muslera, Samsunspor maçında bu sezon bir ilki yaşadı - Son Dakika
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