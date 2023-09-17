Lige damga vuran Muslera, Samsunspor maçında bu sezon bir ilki yaşadı

Son şampiyon Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u konuk ettiği maçta kalesinde 2 gol gören sarı-kırmızlılar, ligde bu sezon ilk kez gol yedi.

BU SEZON BİR İLK

Deneyimli kalecisi Muslera'nın başarılı performansıyla kalesinde bu sezon hiç gol görmeyen sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçında Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü.

İLK 3 MAÇ GOL YEMEDİLER

Süper Lig'deki ilk 3 maçında 5 gol atan Galatasaray, kalesini gole kapatmıştı. Samsunspor mücadelesinin 46. dakikasında Landry Dimata'nın golüne engel olamayan Muslera, bu sezon ilk kez topu filelerinde gördü.