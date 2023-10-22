 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şeytanın bacağını kırdılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş - Son Dakika

Şeytanın bacağını kırdılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş

Son Güncelleme: 22.10.2023 18:39

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Siyah-sarılılar sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, Hakan Yakın yönetiminde çıktığı ilk maçta Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Djakaridja Traore ve 62. dakikada Emir Gültekin'den geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

BU SEZONKİ İLK GALİBİYET

MKE Ankaragücü maçından önce ligde galibiyeti olmayan İstanbulspor, teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın'ın yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

MKE Ankaragücü'nün başındaki ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda ilk mağlubiyetini aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Hakan Yakın, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şeytanın bacağını kırdılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Neler yapıyor neler! Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 16 gole direkt katkı verdi
19:32 Farkı bir anda açtılar! Fenerbahçe, ilk yarıda maçı kopardı
19:16 Gazze'ye yardım için havalanan uçak Kahire'ye indi
18:42 İsrail'e ait bir tank, güney sınırında Mısır mevzisini vurdu
18:38 Akçakale Müftüsü, kız öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
18:35 Şeytanın bacağını kırdılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş
18:03 Hamas, Gazze'ye sızmaya çalışan İsrail tankını imha etti
17:59 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
17:56 İstanbul Boğazı'nda vatandaşın mayın sandığı cisim şamandıra çıktı
17:07 Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hem mal varlıklarına el konuldu, hem de yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2023 20:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: Şeytanın bacağını kırdılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement