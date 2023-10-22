Şeytanın bacağını kırdılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, Hakan Yakın yönetiminde çıktığı ilk maçta Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Djakaridja Traore ve 62. dakikada Emir Gültekin'den geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

BU SEZONKİ İLK GALİBİYET

MKE Ankaragücü maçından önce ligde galibiyeti olmayan İstanbulspor, teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın'ın yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

MKE Ankaragücü'nün başındaki ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda ilk mağlubiyetini aldı.