Lucas Torreira'dan Fenerbahçeli Fred'e övgü dolu sözler: Maalesef rakip takımda oynuyor - Son Dakika
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Lucas Torreira'dan Fenerbahçeli Fred'e övgü dolu sözler: Maalesef rakip takımda oynuyor

Lucas Torreira\'dan Fenerbahçeli Fred\'e övgü dolu sözler: Maalesef rakip takımda oynuyor

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred hakkında sarı-kırmızılı taraftaları kızdıracak açıklamalar yaptı. Fred'den övgüyle bahseden ve Süper Lig'in en iyi oyunculardan biri olduğunu belirten Torreira, "Gerçekten büyük bir şans aslında Türkiye'de oynuyor olması. Maalesef rakip takımımızda oynuyor. Ama yine de onunla oynamak, oynuyorken görmek bizim için bir keyif oluyor. ok güzel olurdu tabii ki de bizim tarafımızda oynuyor olsaydı" dedi.

17.07.2024 17:09
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Torreira, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

"HER ANDAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Şampiyon olmanın önemine değinen Lucas Torreira, "İki sene üst üste şampiyon olduk. Şampiyon olmanın kulüp ve taraftar olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Gerçekten çok mutluyuz. Bazen zamanda durup düşünmek gerekiyor. Bütün bu iki sene boyunca neler olduğunu düşünmek gerekiyor. Kısa zamanda bu başarılar gerçekten beni çok mutlu ediyor. Her andan çok büyük keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

Bu sözleri taraftarları kızdıracak! Lucas Torreira, Fenerbahçeli Fred'i öve öve bitiremedi

"FENERBAHÇE DE BÜYÜK BİR TAKIM"

İkinci şampiyonluğun ilkine göre daha zor kazanıldığını ifade eden Torreira, "Bence sonuncu gerçekten çok zordu. Çünkü son maça kadar kaldı. İlk sezonda daha öncesinde şampiyon olmuştuk. Fenerbahçe ile oynadığımız maçta şampiyonluğumuzu ilan etmiş bir şekilde oynadık. O zaman farklı bir rahatlıkla oynadık tabii ki. Bu sene kazandığımız şampiyonluğun ise farklı bir tadı vardı çünkü bunu son maçta kazandık. Maalesef evimizde Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçı kazanıp da kutlayamadık. Taraftarımızın ve bizim isteğimiz buydu aslında. Fakat futbol böyledir. Bazen büyük rakiplere karşı oynarsınız. Fenerbahçe de büyük bir takım. Kesinlikle altını çizmek istiyorum. Her zaman burada saygıyı eksik etmemek lazım. Benim için en önemlisi ikincisi diyebilirim. Daha zor olan oydu" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BU TARZ ŞEYLERİN OLMAMASI LAZIM"

Fenerbahçe'nin Süper Kupa mücadelesine U19 takımı ile çıkması üzerine yorumlarda bulunan Uruguaylı orta saha, "Gerçekten neden öyle bir şey oldu, nasıl bu noktaya gelindi ve Fenerbahçeliler ne yaptı tam olarak öncesini bilmiyorum. Önceki haftada birçok seçeneğin olduğunu biliyorum. Biz sadece konsantreydik. O maç için hazırlıklarımızı yaptık. Hem ülke için hem de o şehir için de önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef olan oldu. Biz bir kurum olarak basitçe kendimizi orada oynamak için hazırlamıştık ve geldik. Orada U19 ile çıkmaya karar verdiler. O anda bizim içimizden geldi diyebilirim. Orada alkışlamamız gerektiğini düşündük çünkü gençler de sabah maça çıkmışlardı. Çok önemli bir efor sarf ettiklerine inanıyorduk. Kararlar maalesef başkaları tarafından alınıyor" dedi.

Bu sözleri taraftarları kızdıracak! Lucas Torreira, Fenerbahçeli Fred'i öve öve bitiremedi

"FRED BİZİM TARAFIMIZDA OYNUYOR OLSAYDI ÇOK GÜZEL OLURDU"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'in Süper Lig'de en iyi oyunculardan biri olduğunu dile getiren Lucas Torreira, "Gerçekten büyük bir şans aslında Türkiye'de oynuyor olması. Maalesef rakip takımımızda oynuyor. Ama yine de onunla oynamak, oynuyorken görmek bizim için bir keyif oluyor. Fenerbahçe'ye ne kadar kendini verdiğini biliyoruz. Geçtiğimiz sezonun en iyi oyunculardan bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Çok güzel olurdu tabii ki de bizim tarafımızda oynuyor olsaydı. Fakat bugün bizim karşımızda ve biz onun karşısına çıkmakta da motive oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri taraftarları kızdıracak! Lucas Torreira, Fenerbahçeli Fred'i öve öve bitiremedi

MUHTEMELEN GALATASARAY BENİM AVRUPA'DAKİ SON TAKIMIM OLACAK"

Çok büyük bir takımda oynadığını, odağının da Galatasaray'da olduğunu dile getiren Torreira, "Teklifler geliyor. Bunlar futbolda normal şeyler. 6 ayda farklı farklı değişiklikler oluyor. Dünyanın farklı yerlerine gidebiliyorsunuz. Muhtemelen Galatasaray benim Avrupa'daki son takımım olacak. İsterim tabii ki de Güney Amerika'da olayım, bir an önce oynayayım. Çünkü orası aileme yakın. Yaklaşık 10 yıldır Avrupa'da oynuyorum. Şu an günümü yaşamak istiyorum, Galatasaray'da yaşadıklarımızı yaşamak istiyorum. Çok büyük bir takımdayım. Odağım sürekli bu kulüpte. Ben bu deneyimin keyfini çıkarmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Lucas Torreira'dan Fenerbahçeli Fred'e övgü dolu sözler: Maalesef rakip takımda oynuyor - Son Dakika

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