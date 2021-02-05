Bucaspor 1928 fırsat tepti - Son Dakika
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Bucaspor 1928 fırsat tepti

Bucaspor 1928 fırsat tepti

05.02.2021 12:03

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta takipçisi Diyarbekirspor'la evinde 1-1 berabere kalan lider Bucaspor 1928, fırsat tepti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta takipçisi Diyarbekirspor'la evinde 1-1 berabere kalan lider Bucaspor 1928, fırsat tepti. Öne geçtiği karşılaşmada önemli fırsatları değerlendiremeyen ve ardından kalesinde golü gören sarı-lacivertlilerde teknik direktör Uğur Balcıoğlu 1 puana razı olduklarını söyledi.

"Kazansak önemli yol katedecektik" diyen Balcıoğlu, "İkinci yarıya golle başlamamız ve öne geçmemiz çok olumlu oldu. Moral ve motivasyonumuz arttı. Duran topta bir hata yaptık. Maalesef hiç beklemediğimiz anda ikinci golü ararken kalemizde bir gol gördük. Oyuncularımızın mücadelesinden, isteğinden memnunuz. Bundan sonraki maçlarımızı kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
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