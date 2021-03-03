Bucaspor için kenetlenme zamanı - Son Dakika
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Bucaspor için kenetlenme zamanı

03.03.2021 11:05

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, kulübe ait olan Cemil Şeboy Tesisleri'nde Park 1928 adında Buca Çarşı'yı açmak için gün sayarken, yarın Buca Belediye Meclisi'nde çarşıda bulunan dükkanların ruhsatları için yapılacak oylamada destek bekliyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, kulübe ait olan Cemil Şeboy Tesisleri'nde Park 1928 adında Buca Çarşı'yı açmak için gün sayarken, yarın Buca Belediye Meclisi'nde çarşıda bulunan dükkanların ruhsatları için yapılacak oylamada destek bekliyor. Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Buca'nın yeni yüzü olmaya aday çarşının Bucaspor 1928'e maddi destek olacağını söyledi. Aktaş, çarşıda bulunacak dükkanların kira gelirlerinin Bucaspor'a aktarılacağını dile getirdi.

Başkan Aktaş, "Çarşımızda çeşitli dünya markalarını bir araya getireceğiz. Hem Buca'ya yeni bir çehre olacak hem de maddi anlamda kulübümüze destek olacak bu projenin onaylanmasını bekliyoruz. Perşembe günü Cemil Şeboy Tesisleri'nde dükkanların ruhsatı için Buca Belediye Meclisi'nde oylama yapılacak. Bu projenin hayata geçmesi için tüm üyelerin evet oyuna talibiz. Gelecek her bir evet oyu Buca'ya ve Bucaspor'a bir katkı demektir. Bu sezon şampiyonluğa giden takımımızın gerçek manada kenetlenmeye çok ihtiyacı var. Belediye meclis üyelerimizin ilçemizin tek takımı olan Bucaspor 1928'e sahip çıkmasını diliyoruz. Başka Bucaspor yok" dedi.


Kaynak: DHA
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Cihan Aktaş, Cemil Şeboy, Bucaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor için kenetlenme zamanı - Son Dakika


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