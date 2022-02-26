Ahmet Çalık unutulmuyor. Konyaspor kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın doğum günü için 26 Şubat'a geçilen saatte bir video paylaştı.
Ahmet'in olduğu fotoğraflar ve kullanılan şarkı, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Videonun altına bırakılan yorumlar yürek yaktı.
Türkiye Futbol Federasyonu da Ahmet Çalık için bir video paylaştı. Ahmet Çalık'ın milli forma ile yaşadığı güzel günlerden derlenen videonun notunda, "Seni unutmayacağız" ifadesi yer aldı.
Son Dakika › Spor › Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık videosu izleyenlerin ciğerini yaktı - Son Dakika