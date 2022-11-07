Şampiyonlar Ligi son 16 Turu eşleşmeleri! Futbolseverler erken final yaşayacak - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi son 16 Turu eşleşmeleri! Futbolseverler erken final yaşayacak

07.11.2022 16:15
Şampiyonlar Ligi son 16 Turu eşleşmeleri! Futbolseverler erken final yaşayacak

Bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası son 16 turundaki takımların rakipleri belli oldu. Liverpool- Real Madrid, Borussia Dortmund- Chelsea ve Paris Saint Germain- Bayern Münih karşılaşmaları futbolseverlere erken final yaşatacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonunun grup etabı, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid , Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

BAZI KARŞILAŞMALAR ERKEN FİNAL TADINDA

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını ilk iki sırada bitiren takımlar, son 16'ya yükselmişti. Bugün İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un katılımıyla yapılan kura çekimiyle de Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belirlendi.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu eşleşmeleri;

  • RB Leipzig-Manchester City
  • Club Brugge- Benfica
  • Liverpool- Real Madrid
  • Milan- Tottenham Hotspur
  • Eintracht Frankfurt- Napoli
  • Borussia Dortmund- Chelsea
  • Inter- Porto
  • Paris Saint Germain- Bayern Münih
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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi son 16 Turu eşleşmeleri! Futbolseverler erken final yaşayacak - Son Dakika


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