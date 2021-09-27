Üye Girişi
Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından

27.09.2021 23:17
Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 10 kişi tamamladığı maçta 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum.

Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 10 kişi tamamladığı maçta 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 11'e 10 oyunu domine ettiler." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta da 10 kişi oynadıklarını ve bu karşılaşmaya yıpranarak geldiklerini belirtti.

Geçen hafta uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynadıklarını anımsatan Avcı, "Alanyaspor maçına hem fiziksel hem zihinsel olarak iyi hazırlandık. Özellikle çözüm noktalarıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Avcı, oyunun tamamen kendi istedikleri gibi geliştiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Rakip, 4-4-2 beklerken 4-5-1 sistemiyle oynadı. Biz buna karşı da opsiyonlarımızı 1 gün önce çalışmıştık. Hem topa sahip olduk hem de özellikle ilk 10-15 dakikayı doğru oynadık ama biraz saha dağılımımızda, pasın şiddetinde, hareketlilikte problem vardı. Yine de rakibe pozisyon vermiyorduk. İlk yarı rakip bizim ceza sahamızda daha rahat hareket etti. Daha çabuk, sert, agresif olabilirdik oralarda. Uğurcan, çok net kurtardı, bir tane de gol yedik. Ardından duran toptan gol bulduk."

İlk yarıda çok basit sarı kart ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Hocalarla iletişime açığım. Yanlış bir şey olmasın diye pozisyonları da teyit edip itiraz etmeye çalışıyorum. Geçen haftakinet kırmızı karttı. Bugün ikinci sarı kart hiç değildi. Bu kadar kırılmayı takım 2 haftadır yaşıyorsa ve tekrar ayağa kalkıyorsa, oyuncuları tebrik etmek lazım.11'e 10 rakibe pozisyon vermeden girdiğimiz pozisyonlar var. Oyunda geri dönmek için her türlü hamleyi yaptık. Oyuncular da bu anlamda çok doğru reaksiyonlar verdi."

Avcı, topun oyunda daha fazla kalmasından ve az konuşulmasından yana olduğunu da vurgulayarak, "Ben iletişimimi doğru yapmaya çalışıyorum. Herkes konuşuyor, bunun aynası var, fotoğrafı var. Bunu yönetenler lütfen nasıl yapılması gerektiğinin kararını saha içinde versinler çünkü onlar hakimler. Oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 11'e 10 oyunu domine ettiler. Kazanamadık ama bu bir yarış. Daha 7. haftadayız. Rakipler de kaybediyor, kazanıyor. Önemli olan isteğimiz, arzumuz ve baskılı oyunu devam ettirmek." şeklinde konuştu.

Oyuna sonradan dahil olan genç stoper Ahmetcan Kaplan ile ilgili olarak da Abdullah Avcı, "Ahmetcan iyi hazırlanıyor, iyi çalışıyor. Trabzonspor'umuzun geleceklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yatırım yaptığımız oyunculardan biri. Bugün çok olgun oyun oynadı. Ahmetcan'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avcı, "Kayserispor maçında da kırmızı kart bekliyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Öyle bir beklentim yok ama son 2 haftada bu kırılmaları çok kolay yaşıyoruz. Geçen hafta yüzde yüz haklıydı hakem. Ancak bugünkü çok kolaydı. Umarım 11'e 11 devam ederiz. Antrenmanlarda bazen 11'e 10'da çalışma yapacağız herhalde. Bunu yapmak da gerekiyor. Oyunun içinde bunlar var. Şu anda puan ortalamasında doğru gidiyoruz. Cumartesi günü Kayserispor maçını kazanarak milli takım arasına girersek, hiçbir kaybımız olmadan yolumuza devam etmiş oluruz."

Kormaz: "Bizim için 1 puan değerli"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzon deplasmanında değerli bir puan aldıklarını belirtti.

Mücadeleleri nedeniyle takımını kutlayan Korkmaz, "Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor'a kendi evinde yenilmeden, maçı berabere bitirdik. Çok özel, bireysel yetenekleri yüksek çok oyuncuları var. Bu oyuncularla maçın skorunu değiştirebilen bir takım. Biz de kendimize göre bazı tedbirler aldık. İlk yarı ile ikinci yarının 11-12 dakikalık bölümü Trabzonspor'un kontrolünde geçti. 11-10'da daha etkin olmamız gerekirdi ama maalesef yapamadık. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Berabere bitti. Bizim için 1 puan değerli."

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş alternatife yöneldi 23:00 Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş alternatife yöneldi Emekli Danıştay hakimine 22:31 Emekli Danıştay hakimine "Seyidim" dedirtip dolandıran sanık, kızlarına da cinsel saldırıda bulunmuş Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu 21:24 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı 20:34 Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt 19:16 Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı 19:11 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı 17:33 Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik 16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik

Son Dakika Haberleri
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı
17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
17:39 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
17:38 "Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
17:33 Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler
17:19 Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
17:00 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak         
23:22
Vitor Pereira için Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna taraftar ateş püskürdü         
22:49
3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor         
21:57
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçlükle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçlükle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar         
11:13
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 23:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement