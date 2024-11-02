Bülent Uygun, basın toplantısında Kelime-i Şehadet getirdi - Son Dakika
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Spor

Bülent Uygun, basın toplantısında Kelime-i Şehadet getirdi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, istifa kararı aldığını ancak futbolcuların kendisini ikna etmesiyle bundan vazgeçtiğini söyledi. "Öyle bir zaman geliyor ki yok giyimimize, yok bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize farklı bakan insanlarımız var" diyen uygun, basın toplantısını besmele çekerek ve Amentu duasını okuyarak sonlandırdı.

02.11.2024 17:58  Güncelleme: 18:27
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uygun, düzenlenen basın toplantısında yine kendine has sözleri ve tarzıyla dikkat çekti.

"RAKİBİN BİZE ÖNLEM ALMASINI ENGELLEDİK"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Oynanan oyunun içerisinde rakibimizin durumunu çok iyi biliyorduk. İyi transferler yapmışlardı. Ve bu süreç içerisinde özellikle hafta içinde antrenmanımızı kapattık medyamıza. Zaten oraya gelmek biraz zor geçiyor. Siz de söylüyorsunuz kendiniz, çok zorlanıyoruz hocam diye. Biz de kapatmıştık. Manaj ve Pritchard'ın sakatlığını rakibe duyurmadan onların da bize önlem almasını engellemek için. Pazartesi üniversitede antrenmanımızı üniversiteli öğrencilerimize açık yapacağız. Şu an itibariyle 5'inci sıradayız. Taraftarımıza galibiyetlerimizi armağan ediyoruz" dedi.

"BÜTÜN HAKLAR RAKİBE GİDİYOR"

Hakem performansını da eleştiren Uygun, "Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Maçın hakemi bütün takdir haklarının tümünü rakipten yana kullandı. Önceki maçlarda da her seferinde özellikle yenildiğimiz maçlarda adam ağzımızın ortasına dirseği vurdu. Hiç kimseden ses çıkmadı. Bütün takdir haklarını rakibe verdi. Hiçbir şey olmadı. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca gündem, hep bütün haklar rakiplerine gidiyor. Bugün hatta bir ara Rizespor'un doktoru sahaya girerken ben herhalde akşama varır dedim. Allah'tan 1-0 öndeydiler de akşama doğru vardı. Biz öne geçince de bizimki de gidemedi" diye konuştu.

İSTİFA ETMEKTEN FUTBOLCULAR VAZGEÇİRMİŞ

Maçtan sonra istifa etmeyi düşündüğünü belirten Uygun, "Bir takım için gecemizi, gündüzümüzü ayırıyoruz. Antrenörler herkes tarafından yerden yere vuruluyor. Sonucunda bir yaşam tarzı. Herkesin bir ailesi var. Sevgi var. Normalde bugün aslında istifa edecektim. Futbolcular, sevdiklerimiz, belli insanlarımız 'yok, asla kabul etmiyoruz' dediler. Dolayısıyla vazgeçtim. Biz Sivasspor'un, Sivas'ın gelişimi için mücadele ettiğimiz bir ortamdayız. Her yerde, her platformda onun mücadelesini veriyoruz. Öyle bir zaman geliyor ki yok giyimimize, yok bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize farklı bakan insanlarımız var"

TOPLANTIYI DUA EDEREK BİTİRDİ

Düzenlenen basın toplantılarında ve yaptığı açıklamalarda kendine özgü ifadeleri, mimikleri ve tarzıyla sık sık gündem olan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra istifa etmekten vazgeçtiğini belirttiği toplantıyı besmele çekerek ve Amentu duasını okuyarak bitirdi. Uygun'un toplantı sonundaki sözleri şu şekilde;

"O zaman şöyle diyeyim: Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine'llahi teâlâ; ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti hakk eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh. Hayırlı haftalar hacı ağabey."

Bülent Uygun, basın toplantısında Kelime-i Şehadet getirdi

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Son Dakika Spor Bülent Uygun, basın toplantısında Kelime-i Şehadet getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Selami Karagülle:
    Bülent hocam sen ne yaptın burası laik bir ülke burda istavroz çıkarsan sesleri çıkmaz ama dua falan bunlar bizim laiklerin hiç hoşuna gitmeyen şeyler 93 35 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Dikkat çekmek için ne yapacağını şaşırıyor. Haftaya da masanın üstünde dansla bitirir artık. 35 84 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Oy maşaAllâh kardeşime Rabbül Alemin razi olsun senden 81 13 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    yaradan ile kelam ne güzel insanolusun rabbim yar ve yardımcin olsun 66 10 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    NE YAPSAYDI YAHUDİLER GİBİ GÜNAHINI TAVUĞA YÜKLEYİP ONUMU ÖLDÜRSEYDİ 53 11 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Allah senden razi olsun hocam kalmadi artik senin gibi dinine vatanina bagli insanlar 46 11 Yanıtla
  • Dogan Celik:
    Her ahlaksız videoyu bulup paylaşıyorsunuz bu haberi video olarak neden koymuyorsunuz besmele sizindemi zorunuza gidiyor Adamın dibisin Bülent Hoca 45 12 Yanıtla
  • Hasan null:
    Adamsın Bülent abi 45 8 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Adamsın adam.. 24 8 Yanıtla
  • Miraç YILMAZ:
    Amentü ve kelime-i şehadet dışında ne dedi bu adam... 9 14 Yanıtla
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