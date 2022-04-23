Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih! - Son Dakika
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Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih!

23.04.2022 21:34
Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih!

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibi, böylece üst üste 10, toplamda ise 32. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta müsabakasında lider Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund'u ağırladı. Serge Gnabry, Robert Lewandowski ve Jamal Musiala'nın golleri ile sahadan 3-1 galip ayrılan Bayern, bitime 3 hafta kala rakibi ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliga'da 32. şampiyonluk

Almanya ligine adeta ambargo koyan Bayern Münih, bitime 3 hafta kala elde ettiği şampiyonlukla beraber üst üste 10. kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Avrupa'nın beş büyük liginde üst üste 10 sezon şampiyonluk yaşayan ilk takım olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, Bundesliga'da toplamda 32 kez bu sevinci yaşadı.

Julian Nagelsmann'ın ilk şampiyonluğu

Bavyera temsilcisinin sezon başında takımı emanet ettiği Julian Nagelsmann, ilk lig şampiyonluğunu Bayern Münih ile yaşamış oldu. Daha önce Hoffenheim ve Leipzig takımlarını çalıştıran 34 yaşındaki Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmesinde İspanyol temsilcisi Villarreal'e elendikten sonra tamamen lige odaklanmıştı.

Lewandowski'nin katkısı büyük

8 yıldır Bayern Münih formasını terleten Robert Lewandowski, bu sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu. Polonyalı yıldız, Bundesliga'da bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada takımına 33 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lewandowski, Bundesliga dışında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon 13 gol kaydetti. - İSTANBUL

Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih!
Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih!
Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih!

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Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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