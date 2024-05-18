Bayer Leverkusen, Augsburg'u mağlup ederek Bundesliga'da namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Bayer Leverkusen, Augsburg'u mağlup ederek Bundesliga'da namağlup şampiyon oldu

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın son haftasında Augsburg'u 2-1 mağlup ederek sezonu yenilgisiz tamamladı. Xabi Alonso'nun ekibi, 34 maçlık yenilmezlik serisiyle Bundesliga tarihinde bir ilke imza attı.

18.05.2024 19:16
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Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Victor Boniface ve 27. dakikada Robert Andrich attı. Augsburg'un tek golü 62. dakikada Mert Kömür'den geldi.

Bundesliga tarihinde bir ilk! Bayer Leverkusen, namağlup şampiyon oldu

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Haftalar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Bayer Leverkusen, bu galibiyetle birlikte Bundesliga'da sezonu yenilgisiz tamamladı. Xabi Alonso'nun ekibi 34 haftada 28 galibiyet ve 6 beraberlikle 90 puanla sezonu tamamladı.

Bundesliga tarihinde bir ilk! Bayer Leverkusen, namağlup şampiyon oldu

BUNDESLİGA TARİHİNDE BİR İLK

Bayer Leverkusen, Augsburg karşısındaki galibiyetle birlikte sezon genelindeki toplam yenilmezlik serisini de 51 maça yükseltti. Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.

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Son Dakika Spor Bayer Leverkusen, Augsburg'u mağlup ederek Bundesliga'da namağlup şampiyon oldu - Son Dakika

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