Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara olay gönderme - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara olay gönderme

Son Güncelleme: 04.10.2023 09:04

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yendiği karşılaşma sonrası Kerem Aktürkoğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Geçtiğimiz haftalarda ıslıklandığı sarı-kırmızılı taraftarlara göndermede bulunan milli futbolcu, ''Yaptığım şeyler çok çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor. Bunlara da tolerans gösterilirse bence daha farklı olacak her şey.'' ifadelerini kullandı. Aktürkoğlu, İngiliz devi karşısında temsilcimize 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetmişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford'da Manchester United'ı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi. Mücadelede gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada geçtiğimiz haftalarda kendisini ıslıklayan taraftarlara göndermede bulundu.

"YAPAMADIKLARIM HİÇ UNUTULMUYOR"

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, "Yaptığım şeyler çok çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor. Bunlara da tolerans gösterilirse bence daha farklı olacak her şey." dedi.

Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme

"OYNADIKÇA DAHA DA İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİME İNANIYORUM"

Icardi'nin arkasında oynadığı yeni mevkisiyle ilgili de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Aslında, ben kanat gibi de oynamıyordum kanat oynadığım zaman. Daha fazla içeride oynuyordum. Kanattan içeriye gitmek daha kolay şimdi sırtında bir rakiple oynuyorsun. Tabii ki zor, kolay değil. Oynadıkça daha da iyi performans göstereceğime inanıyorum." ifadeleri kullanıldı.

Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme

TARAFTAR SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri büyük yankı uyandırırken Galatasaray taraftarı yaptıkları yorumlarda, "Kendini geliştirmen için seni eleştiriyoruz" ve "Kaptırdığın toplar yüzünden gol yiyoruz" ifadelerini kullandı. Bazı taraftarlar ise Kerem Aktürkoğlu'na destek vererek, eleştirileri kafasına takmaması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme
Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme
Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme
Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme
Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme
Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme
Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme
Bunlar nasıl sözler Kerem! Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Galatasaraylılara olay gönderme


Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara olay gönderme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara olay gönderme - Son Dakika
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