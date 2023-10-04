Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara olay gönderme

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford'da Manchester United'ı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi. Mücadelede gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada geçtiğimiz haftalarda kendisini ıslıklayan taraftarlara göndermede bulundu.

"YAPAMADIKLARIM HİÇ UNUTULMUYOR"

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, "Yaptığım şeyler çok çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor. Bunlara da tolerans gösterilirse bence daha farklı olacak her şey." dedi.

"OYNADIKÇA DAHA DA İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİME İNANIYORUM"

Icardi'nin arkasında oynadığı yeni mevkisiyle ilgili de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Aslında, ben kanat gibi de oynamıyordum kanat oynadığım zaman. Daha fazla içeride oynuyordum. Kanattan içeriye gitmek daha kolay şimdi sırtında bir rakiple oynuyorsun. Tabii ki zor, kolay değil. Oynadıkça daha da iyi performans göstereceğime inanıyorum." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTAR SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri büyük yankı uyandırırken Galatasaray taraftarı yaptıkları yorumlarda, "Kendini geliştirmen için seni eleştiriyoruz" ve "Kaptırdığın toplar yüzünden gol yiyoruz" ifadelerini kullandı. Bazı taraftarlar ise Kerem Aktürkoğlu'na destek vererek, eleştirileri kafasına takmaması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:



