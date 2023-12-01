UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşayan Fenerbahçe, Nordsjaelland'a 6-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin tribündeki taraftarlarla neden problem yaşadığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte tribüne doğru koşarken takım arkadaşlar ve stat güvenliği araya girerek yıldız futbolcuyu tuttu. Ortaya çıkan videoda taraftarların İrfan Can Kahveci'yi provoke ettiği görülürken, "Şerefsiz seni, köpek. S... lan" gibi ifadeler kullandıkları duyuldu.
Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği İrfan Can Kahveci, mücadeleye 62. dakikada Cengiz Ünder'in yerine dahil olmuştu.
Son Dakika › Spor › Tarihi hezimet sonrası İrfan Can Kahveci'nin neden çıldırıp tribüne koştuğu ortaya çıktı - Son Dakika