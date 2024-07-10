Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor

Fenerbahçe\'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig\'e transfer oluyor

Geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'e transfer olan ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun, sezonun sona ermesiyle bonservisini eline aldı. Sarı-lacivertlilerin takımda kalmasını istediği tecrübeli forvet, yapılan yeni teklifi düşük buldu ve rotasını TFF 1. Lig'e çevirdi. Ligin iddialı ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladı.

10.07.2024 16:14
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Geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'e transfer olan ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun'un yeni adresi TFF 1. Lig olabilir.

KOCAELİSPOR İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Gelecek sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdüren Kocaelispor, Serdar Dursun'u transfer listesine aldı. Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kocaelispor yönetimi, Karagümrük ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'u transfer etmek için kolları sıvadı. Körfez, tecrübeli santrfor ile görüşmelere başladı.

BONSERVİSİNİ ELİNE ALDI

Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar, Fenerbahçe'ye ise kiralık olarak gelmişti. Sezonun tamamlanmasıyla iki kulüple de mukavelesi sona eren ve milli oyuncu, bonservisini eline aldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı. Fenerbahçe, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli forvet bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Fatih Karagümrük, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Korkmaz: şampiyon Luk gitmiş arkadaş Siu çekiyor:)))) 7 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Fenerbahçe performansını beğenmedi pakette izlemiyorsunuz da Serdar Dursun teklifi beğenmedi diyorsun Serdar ortasına teklif yapıldığına dahi ihtimal vermiyorum 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor - Son Dakika
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