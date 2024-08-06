Bunu sadece 3 günde başardı! Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı - Son Dakika
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Spor

Bunu sadece 3 günde başardı! Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı

Bunu sadece 3 günde başardı! Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atışlardaki duruşuyla olimpiyatlara damga vurmuş ve Elon Musk başta olmak üzere dünyanın konuştuğu bir isme dönüşmüştü. Sosyal medya platformu X'te hesap açan Dikeç, bunu "Merhaba X" paylaşımıyla duyurdu. Bu paylaşımı 26 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan milli atıcı, 3 günde 200 binden fazla takipçiye ulaştı.

06.08.2024 15:50
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atışlar sırasındaki tavrıyla hem olimpiyatları hem de dünyayı salladı. Elon Musk'ın bile kayıtsız kalmadığı Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi var.

3 GÜNDE 200 BİNİ AŞKIN TAKİPÇİ

Olimpiyat madalyası getiren atışı sırasında tüm dünyanın ilgisini çeken ve birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç'in yeni açtığı sosyal medya platformu X'teki hesabı büyük ilgi gördü. Hesabını açtıktan 3 gün sonra 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in ilk paylaşımı "Merhaba X" mesajını, 26 milyon kullanıcı görüntüledi.

Bunu sadece 3 günde başardı! Dünya'nın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı

ELON MUSK'A MESAJI 36 MİLYON GÖRÜNTÜLENDİ

Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da dünyada ses getirdi. Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice (Güzel)" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı. Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi. Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını iletti. X hesabını henüz 3 gün önce açmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.

Bunu sadece 3 günde başardı! Dünya'nın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı
Bunu sadece 3 günde başardı! Dünya'nın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı
Bunu sadece 3 günde başardı! Dünya'nın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı

ELON MUSK'TAN YAPAY ZEKALI YUSUF DİKEÇ PAYLAŞIMI

Öte yandan milli atıcı ile yakından ilgilenenTesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, Dikeç'inyapay zekayla oluşturulmuş bir videosunu paylaştı.Videoda, Dikeç'in atış yaptıktan sonra elindeki silahın bir içecek şişesine dönüştüğü görüldü.

Bunu sadece 3 günde başardı! Dünya'nın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı

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Son Dakika Spor Bunu sadece 3 günde başardı! Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, sosyal medyada rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ece handem: Ne büyüttünüz be sanki dünyayı kurtardı. 3 5 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: hangi sosyal medya 1 3 Yanıtla

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