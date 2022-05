Burak Elmas: 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim - Son Dakika

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadığını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığı konusuna açıklık getiren Elmas, "Ümit ediyorum Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim. 11 Haziran'da yapılacak seçim için de aday değilim" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ ÇOK CİDDİ ETKİLEYECEK HAMLELER YAPTIK"Göreve geldikleri günden bu yana sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan rahatlatmak ve kulübün geleceğini oluşturmak için hamleler yaptıklarını belirten Elmas, "Galatasaray değerlerine yakışmayan ve organize şekilde yapılan divan kurulu ile ilgili, oradaki söylemlerde bulunanlarla ilgili cevap vermek istiyorum. Biz aday olurken, zor bir dönemde olduğumuzu söyledik. Bunun bir iktidar mücadelesi olmadığını, Galatasaray mücadelesi olduğunu dile getirdik. Bu dönemde Galatasaray'ın geleceğini çok ciddi etkileyecek hamleler yaptık. Özellikle duyulmayan ve duyulması istenmeyen konular var. Birincisi Galatasaray'ın mali açıdan düzlüğe çıkması ve mali, yönetsel açısından kurumsal olarak önemli hamleler oldu. Geldiğimizde 50 milyon Euro olan futbol takım maliyetini bu sezon başında 27 milyon Euro'ya indirdik. Kiralık oyunculardan çıkarak Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. Bunlar 6 ayda yapılanlar. 27 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan davalarda 16.2 milyon TL indirim alarak uzlaşamaya gittik. Gayrimenkullerin durumlarını üyelerle paylaştık. Uzun zamandır süren bir türlü halledilememiş olan Galatasaray markasın için önemli olan Galatasaray Adası 'nın hukuki davalarını iyi takip ederek Galatasaray Adası'nı ait olduğu Galatasaray'a tekrar kazandırdık. Kemerburgaz'da gerekli izinleri aldık. Yeni gelen yönetim, onayı çıkmış bir proje, izinleri alınmış bir arazi bulacak. Florya, Galatasaray'ın geleceğinin ve borçlarını ödeyebilecek ve borçlarını ödedikten sonra Galatasaray'a geleceğe yönelik işletme sermayesi kazandırabilmek adına Emlak Konut ile onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak için anlaştık. 80 milyon TL yatırım yapılması gereken Mecidiyeköy binası için Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile gerekli kiralanmanın yapılması için ön anlaşmaları yaptık. Bunlar Galatasaray'ın geleceği için çok önemli hamlelerdir. 9 ayda Sportif A.Ş.'de 25 milyon Euro ilave gelir yaptık. 5 milyon Euro maliyetleri azalttık. Bunlar kimsenin ilgilenmediği Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek konulardır" ifadelerini kullandı."SEÇİM YAPACAĞIMI DEFALARCA SÖYLEDİM"Olağan genel kurul sonrasında bir sonuç ortaya çıktığını ve gereğini yaparak seçim kararı aldıklarını belirten Elmas şöyle konuştu: "Sonra davalar açıldı. Savunmamızı da o dönem aday olan iki başkan adayı, divan başkanı ve o genel kurulda divan başkanlığı yapan Metin Sinan Arslan ile şeffaf bir şekilde yürüttük. Tüm bu süreç sonunda son gün açılan dava sonucu seçim iptal oldu. Bunlar Galatasaray'ın herhangi bir başkanın sürekli yaşadığı şeyler değil. Seçim yapacağımı defalarca söyledim. Sonra başka bir oyun başladı. Samimiyetle götürdüğümüz bu süreci, bütün taraflar başka tarafa çekti. Başta divan başkanı ertesi gün olağan divan kurulu toplantısı ilan etti. Bu divan toplantısında Galatasaray'ın değerlerine uyuşmayan, Galatasaray başkanlık makamından bahseden birçok insanın hakaret ettiği toplantıda divan başkanı ve divan kurulunun kesmediği bir toplantı izledik. Galatasaray için çok kötü bir toplantı oldu. Değerler kitapçığı her şeyden çok önemli. Bu değerlerden bahseden arkadaşlar, kendi amaçları doğrultusunda bu değerlerden ne kadar uzaklaşma, bu değerleri kısa vadeli kar ve güç için nasıl ezilebileceğini gördük. Metin Öztürk Bey, kendisi beni, kayyum başkan olarak itham etmiştir. Galatasaray'ı tanımadığı, bilmediğini ortaya koymakla beraber, kendilerine yapmış olduğumuz iyilikleri de suistimal etmiştir. Kendisi bizim seçildiğimiz ikinci ayda Metin Ünlü , divan başkanımız Aykut Alp Bey, Tuncer Hunca'nın Galatasaraylılar Derneği'nde oturduğu ve şahit olduğu masada mart ayında ibrasızlığı, mayıs ayında da seçim olur seçimi söylemi gerçekleştirmiş, dolayısıyla da bu ibra mekanizmasının, bu olağan genel kurulu kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir. Galatasaray doğru yolda gitsin diye cevap vermedim ama bu yalan haberleri devam ettirmeyi kendilerine hak görmeye, biz sustukça konuşmalara devam ettiler.""BEN VE ARKADAŞLARIMLA UĞRAŞMAYI BİR SEÇİM STRATEJİSİ OLARAK KURGULAMIŞLAR"Olağan divan kurulu toplantısında konuşma yapan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay 'a yanıt veren Elmas, "Genel kurul iradesi hiçe saymış, kuruş değil, duruş tweetleriyle kendilerine takipçi kazanmak için yola çıkmış insanların neler yaptığına bakalım. İbra olmadıktan sonra 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Bazı üyelerin, Galatasaray Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedava aldık dedikleri Oğulcan ile yapılan krizin, Galatasaray'a Rizespor ile yaşadıkları olaylarda maddi ve manevi zarar vermesine sebebiyet verdi. Ondan sonra çıkıp, hiçbir şey olmamış gibi utanmadan divan kurulu toplantında haksız iddialarda bulundular ve ailemi karıştırdılar. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağız. Kabul ediyoruz, kısa vadede yapmak istediklerimiz şeyleri istediğimiz kadar yapamadık. Çok yaptığımız pozitif şey var. Adaylara, ben aday değilim benle uğraşmayın dedim. Saygı gösterin dedim. Onlar sanırım, ben ve arkadaşlarımla uğraşmayı bir seçim stratejisi olarak kurgulamışlar. Galatasaray'ı bir oyun olarak gören, bu oyunun Galatasaray'a verdiği zararla ilgili hiçbir endişesi olmayan insanlar, Galatasaray'da maalesef bunu yapmaya devam edecekler" şeklinde konuştu."MEVCUT 2 ADAYA OY VERMEYECEĞİM"Burak Elmas, taraftar gözüyle baktığında kendisine eleştirileri olduğunu belirterek, "Her şeyden önce Galatasaray taraftarıyım. Futbolda sonuçların iyi gitmediği ve başarının çok önemli olduğunu düşünürsek, taraftar olarak Burak Elmas'a büyük bir tepki gösterip eleştirirdim. Taraftar ve üyeleri birbirinden ayırmak isterim. Üyelerin sorumluluğu var. Taraftar, Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda değil. O anda başarı ister, takımının kazanmasını ister. Ama üyelerin uzun vadeli düşünmesi gerekir. Daha iyi yönetme değil de, takımı bu durumdan kurtarma sorumluluğuyla hareket etmesi gerekiyor. Ben de bir üyeyim ve üyelerin taraftar gözüyle bakma lüksü yok. Benim adaylara desteğimin herhangi bir önemi yok. Bunu hiç düşünmedim. Bir seçim süreci vardı, 2 aday vardı. Seçim iptal oldu ve biz tekrar ilan ettik seçimi. Demokrasiye inanan herkes, aday olacaklara saygı göstermeli. Aday olanların söylemlerini ve Galatasaray'ın değerlerine gerçekten riayet ettiklerini gördükten sonra, ben de şahsen kime oy vereceğime karar vereceğim. Ama mevcut 2 adaya oy vermeyeceğimi söylemiştim" açıklamasında bulundu."2 AY ERTELEMEYE KARŞI OLMAYAN BİRİNİN, SEÇİM TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINI İYİ NİYETTEN UZAK BULUYORUM"Aday olmayacağını her zaman söylediğini belirten Elmas, "Başından bu yana aday olmayacağımı ve seçime gideceğimi söyledim. Divan başkanımızı arayarak kendilerine tarihle ilgili kararımızı ileteceğimi söylemiştim. Kendilerinin bir basın toplantısı yapacaklarını öğrendim. Burada ya da Galatasaray Kulübü içinde basın toplantısı yapmaları için de imkan sağladım. Sonrasında gelişen olaylar üzerine, üyelerimiz de imza toplarken, üyelerimizin arzu ettiği tarihi, adayların arzu ettiği tarihten daha önemli gördük. Metin Öztürk 'Biz Burak Başkan'dan rica edelim ve seçimi 2 ay ertelesin' demişti. 2 ay ertelemeye karşı olmayan birinin, seçim tarihiyle ilgili açıklamalarını iyi niyetten uzak buluyorum" dedi.FATİH TERİM İLE YOLLARIN AYRILMASI Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Elmas, şunları söyledi: "Fatih Terim konusuyla ilgili daha önce çok tartıştık. Ben yine kendi bakış açımla ve karşımdaki kişiyi de korumak açısından doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. O dönemde çok net şekilde fikirlerimi açıkladım. Her ne kadar Fatih Hoca 'nın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etse de, Galatasaray Kulübü ile Florya'nın iki ayrı kulüp olması nedeniyle aldığımız bir karardı. Torrent'le uzun vadeli bir proje için anlaşmıştık ama geldiği günden itibaren organize şekilde yıpratıldı. Takımın baskı altında oynadığı ve öz güvenini kaybettiği bir dönemde zaten kendisinden bir şey beklemiyorduk. Biz 6 ayı, bir sonraki sezona hazırlanmak olarak görüyorduk. Devam etseydik bunun hata ya da doğru olup olmadığını zaman gösterecekti.""TORRENT İLE 5 AYLIK KONTRAT YAPACAK HALİMİZ YOKTU"Futbol takımının yüksek maliyetli oyuncular transfer edemeyeceğini aktaran Elmas, "Sportif direktörümüz transfer stratejisi sunacak. Gelecek olan yönetim uyar mı bilemem. Yapılacak hamleler belli. Bir sonraki yönetim, takımı lider yabancılarla daha uygun maliyetle yönetme şansına sahip olacak. Umarım kendileri de doğru seçimler yaparlar. Gittiğinde şampanya patlatılacağı söylenen bir teknik direktör, nasıl takıma özgüven aşılayabilir. Rakiplerimiz de sezon içinde kaç teknik adamla çalıştı. Bu doğal bir durum ama lig devam ediyor. Tazminat olayı da çok çirkinleştirildi. Geldiğimizde, uzun vadeli bir bakış açısına sahipken 5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu. Bunlar iyi niyetli olmayan şeyler. Torrent iyi bir insan, iyi bir teknik adam, bunu araştırarak göreve getirdik. Uzun vadede Avrupa'da mücadele eden yapı için çalıştık. Maalesef bunun bir ayağı olan Campos görevden ayrıldı. Bizden sonra gelecek olan isimler bunu değerlendirir mi bilemiyorum" ifadelerini kullandı."GALATASARAY'IN BUNDAN SONRA DA BİRLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"Göreve geldiğinde amacının camiayı bir araya getirmek olduğunu ancak bunu yapamadığını belirten Elmas, "Galatasaray'ı birleştirememiş olduğumu ve Galatasaray'ın da böyle bir iradesinin olmadığını gördüm. Bundan sonra da birleşeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'da artık bir fikir mücadelesi olacak. Bir Galatasaraylı olarak hep burada olacağım, fikir mücadeleme de devam edeceğim" dedi."LİSTE OLUŞTURMA ÇABAM OLMADI"Seçimin yeniden iptal olma ihtimali karşısında yine aynı tepkiyi vereceğini aktaran Elmas, "Benim reaksiyonum 30 Nisan'da da 11 Haziran'da da değişmedi. Aday olmayı düşünmedim. Davayı açan üyemiz herkesin kanalına çıkıp niyetini anlattı. Kendisine neden yaptığını sorabilirsiniz. Anladığım kadarıyla kendisi aday oluyor. Ona sorulması gereken soruyu bana sormayın. Kendisinin bana tavsiyesi varmış, bana tavsiye veren çok. Konu ben değilim, konu Galatasaray. Bu aşamada tavsiyelere karnım tok. Liste oluşturma çabam olmadı, kimseye de teklif yapmadım ve kimseye aday olacağımı söylemedim" dedi."KADRODAKİ OYUNCULAR İÇİN BİZE ULAŞAN RESMİ BİR TEKLİF YOK"Kadroda yer alan futbolcular için herhangi bir teklif olmadığını da söyleyen Elmas, "Bana ulaşan herhangi bir resmi teklif yok. Duyduğumuz ilgiler var ama gelen resmi teklif olmadı. Seçime kadar olan süreçte herhangi bir oyuncu satışı yapmama kararı aldık" şeklinde konuştu."BİZE BU KADAR KÖTÜLÜK YAPILACAĞINI TAHMİN ETMEDİM"Vicdanının çok rahat olduğunun altını çizen Elmas, "Bize bu kadar kötülük yapılacağını ise tahmin etmedim. Benim vicdanım çok rahat. Ben kendimi Galatasaray ile ilgili olarak, arzu ettiğim gelecekte ibra ediyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Seçim döneminde birçok aday, bizim yaptığımız projeleri devam ettireceğini söyledi. Hatta ekibimdeki arkadaşlarıma da tekliflerde bulundular. Ben arkadaşlarıma 'Galatasaray'a hizmet etmek önemli. Arzu ederseniz diğer adayların listelerinde devam edin' dedim. Galatasaray'ın onlardan faydalanması çok önemli" diye konuştu."DURSUN ÖZBEK, 'SENİN OLDUĞUN YERDE BEN ADAY OLMAM' DEMİŞTİ"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ile yaptığı görüşmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Elmas, "Bizde eski başkan tabiri yoktur, Dursun Özbek'le birçok kez görüştük. Gayrimenkul projesiyle ilgili kendisinden destek de istemiştim. Dursun Başkan bana 'Senin olduğun yerde ben aday olmam' demişti. Kendisiyle sürekli Galatasaray için bazı konuları tartışıyoruz. Başkanımız olarak her konuda bilgi sahibi ve aday olmayacağımı da söyledim. Kendisi aday olursa ya da başkası aday olursa, Galatasaray doğru seçimi yapacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.