Burak Elmas: "11 Nisan'da yapılacak seçimde aday değilim" - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda adaylık konusuna açıklık getirerek başlayan Elmas, "Ümit ediyorum Galatasaray başkan olarak son çıkışım. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim. 11 Nisan'da yapılacak seçim için de aday değilim" diye konuştu.

30 Nisan'da yapılan olağanüstü divan kurulu toplantısında gelen eleştirilere cevap veren Başkan Elmas, "Galatasaray değerlerine yakışmayan ve organize şekilde yapılan divan kurulu ile ilgili, oradaki söylemlerde bulunanlarla ilgili cevap vermek istiyorum. Biz aday olurken, zor bir dönemde olduğumuzu söyledik. Bunun bir iktidar mücadelesi olmadığını, Galatasaray mücadelesi olduğunu dile getirdik. Bu dönemde Çok ciddi Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık. Özellikle duyulmayan ve duyulması istenmeyen konular var. Birincisi Galatasaray'ın mali açıdan düzlüğe çıkması ve mali, yönetsel açısından kurumsal olarak önemli hamleler oldu. Geldiğimizde 50 milyon Euro olarak futbol takım maliyetini bu sezon başında 27 milyon Euro'ya indirdik. Kiralık oyunculardan çıkarak Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. Bunlar 6 ayda yapılanlar. 27 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan davalarda 16.2 milyon TL indirim alarak uzlaşamaya gittik. Gayrimenkullerin durumlarını üyelerle paylaştık. Uzun zamandır süren bir türlü halledilememiş olan Galatasaray markasın için önemli olan Galatasaray Adası'nın hukuki davalarını iyi takip ederek Galatasaray Adası'nı ait olduğu Galatasaray'a tekrar kazandırdık. Kemerburgaz'da gerekli izinleri aldık. Yeni gelen yönetim, onayı çıkmış bir proje, izinleri alınmış bir arazi bulacak. Florya, Galatasaray'ın geleceğinin ve borçlarını ödeyebilecek ve borçlarını ödedikten sonra Galatasaray'a geleceğe yönelik işletme sermayesi kazandırabilmek adına Emlak Konut ile onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak için anlaştık. 80 milyon TL yatırım yapılması gereken Mecidiyeköy binası için Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile gerekli kiralanmanın yapılması için ön anlaşmaları yaptık. Bunlar Galatasaray'ın geleceği için çok önemli hamlelerdir. Sportif A.Ş.'de 25 milyon Euro ilave gelir yaptık 9 ayda. 5 milyon Euro maliyetleri azalttık. Bunlar kimsenin ilgilenmediği Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek konulardır. Galatasaray'ın toplam yükümlülükleri yüzde 10 kadar azalttık" şeklinde konuştu.

"Aileme ciddi anlamda saldırılar oldu"

Olağan genel kurul sonrasında bir sonuç ortaya çıktığını ve gereğini yaparak seçim kararı aldıklarını hatırlatan Burak Elmas, "Sonra davalar açıldı. Savunmamızı da o dönem aday olan iki başkan adayı, divan başkanı ve o genel kurulda divan başkanlığı yapan Metin Sinan Arslan ile şeffaf bir şekilde yürüttük. Tüm bu süreç sonunda son gün açılan dava sonucu seçim iptal oldu. Bunlar Galatasaray'ın herhangi bir başkanın sürekli yaşadığı şeyler değil. Seçim yapacağım konusunda defalarca söyledim. Sonra başka bir oyun başladı. Samimiyetle götürdüğümüz bu süreci, bütün taraftar bu olayı başka tarafa çekti. Başta divan başkanı ertesi gün olağan divan kurulu toplantısı ilan etti. Bu divan toplantısında Galatasaray'ın değerlerine uyuşmayan, Galatasaray başkanlık makamından bahseden birçok insanın hakaret ettiği toplantıda divan başkanı ve divan kurulunun kesmediği bir toplantı izledik. Galatasaray için çok kötü bir toplantı oldu. Değerler kitapçığı her şeyden çok önemli. Bu değerlerden bahseden arkadaşlar, kendi amaçları doğrultusunda bu değerlerden ne kadar uzaklaşma, bu değerleri kısa vadeli kar ve güç için nasıl ezilebileceğini gördük. Bazı konuşmalar yapıldı. Birinci Mehmet Helvacı çıktı. Çok içimi acıtan konuşma yaptı. İnsanlar geçmişte yaptıkları nasıl ters düştüklerini fark etmiyorlar. Metin Öztürk Bey, kendisi beni, kayyum başkan olarak itham etmiştir. Galatasaray'ı tanımadığı, bilmediğini ortaya koymakla beraber, kendilerine yapmış olduğumuz iyilikleri de suiistimal etmiştir. Kendisi bizim seçildiğimiz ikinci ayda Metin Ünlü, divan başkanımız Aykut Alp Bey, Tuncer Hunca'nın Galatasaraylılar Derneği'nde oturduğu ve şahit olduğu masada mart ayında ibrasızlığı, mayıs ayında da seçim olur seçimi söylemi gerçekleştirmiş, dolayısıyla da bu ibra mekanizmasının, bu olağan genel kurulu kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir. Galatasaray doğru yolda gitsin diye cevap vermedim ama bu yalan haberleri devam ettirmeyi kendilerine hak görmeye, biz sustukça konuşmalara devam ettiler. Bütün bu süreçte özelikle aileme teşekkür ediyorum. Bu süreç kolay değil. Aileme ciddi anlamda saldırılar oldu. Onlar bence daha zor geçirdiler" ifadelerini kullandı.

"2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler"

Yapılan olağan divan kurulu toplantısında Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın konuşmalarına cevap veren Elmas, "O divan toplantısında, benim ailemi içine karıştıran Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay cevap vereceğim. Genel kurul iradesin hiçe saymış, kuruş değil, duruş tivitleriyle kendilerine takipçi kazanmak için yola çıkmış insanların neler yaptığına bakalım. İbra olmadıktan sonra 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Bazı üyelerin, Galatasaray Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedava aldıkları dedikleri Oğulcan ile yapılan krizin, Galatasaray'a Rizespor ile yaşadıkları olaylarda maddi ve manevi zarar vermesine sebebiyet verdi. Ondan sonra çıkıp, hiçbir şey olmamış gibi utanmadan divan kurulu toplantında haksız iddialarda bulundular ve ailemi karıştırdılar. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağız. Kabul ediyoruz, kısa vadede yapmak istediklerimiz şeyleri istediğimiz kadar yapamadık. Çok yaptığımız pozitif şey var. Adaylara, ben aday değilim benle uğraşmayın dedim. Saygı gösterin dedim. Onlar sanırım, ben ve arkadaşlarımla uğraşmayı bir seçim stratejisi olarak kurgulamışlar. Galatasaray'ı bir oyun olarak gören, bu oyunun Galatasaray'a verdiği zararla ilgili hiçbir endişesi olmayan insanlar, Galatasaray'da maalesef bunu yapmaya devam edecekler. Ben bu oyunu parçası olmayacağım gibi bu oyunla mücadele etmeyen dışardan devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Elmas, Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

"Mevcut 2 adaya oy vermeyeceğim"

Taraftar gözüyle baktığı zaman kendisinin de, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a eleştirilerinin olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Her şeyden önce Galatasaray taraftarıyım. Futbolda sonuçların iyi gitmediği ve başarının çok önemli olduğunu düşünürsek, taraftar olarak Burak Elmas'a büyük bir tepki gösterip eleştirirdim. Taraftar ve üyeleri birbirinden ayırmak isterim. Üyelerin sorumluluğu var. Taraftar, Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda değil. O anda başarı ister, takımının kazanmasını ister. Ama üyelerin uzun vadeli düşünmesi gerekir. Daha iyi yönetme değil de, takımı bu durumdan kurtarma sorumluluğuyla hareket etmesi gerekiyor. Ben de bir üyeyim ve üyelerin taraftar gözüyle bakma lüksü yok. Benim adaylara desteğimin herhangi bir önemi yok. Bunu hiç düşünmedim. Bir seçim süreci vardı, 2 aday vardı. Seçim iptal oldu ve biz tekrar ilan ettik seçimi. Demokrasiye inanan herkes, aday olacaklara saygı göstermeli. Aday olanların söylemlerini ve Galatasaray'ın değerlerine gerçekten riayet ettiklerini gördükten sonra, ben de şahsen kime oy vereceğime karar vereceğim. Ama mevcut 2 adaya oy vermeyeceğimi söylemiştim" diye konuştu.

"Eşref Bey'in twiti, kötü niyet örneğidir"

Çirkin dedikodular ve yalan haberlerin olduğu bir dönem oluştuğunu söyleyen Burak Elmas, "Campos, bugüne kadar Galatasaray'dan ücret almadı. Yeni bir siste kurduk, Galatasaray'ın kişilere değil sisteme bağlı olmasını istedik. Onlar da şaşırdılar, yabancı oldukları için böyle bir ortama alışkın değiller. Campos için Galatasaray'ın kasasından 1 kuruş çıkmadı. Zaten kendisi önce alışmak istedi ve sonrasında mayıs ayında imza atacaktı, imza atmadı. Torrent'le konuştuk. Galatasaray'da kimse 5 ayda gideceğini düşünmeden hareket eder. Biz de öyle yaptık" dedi. Eşref Hamamcıoğlu'nun transferlerle ilgili attığı twit hakkında da konuşan Elmas, "O da bir kötü niyet örneğidir. Voleybol gibi bazı şubelerde sezon transferlerinin erken sonuçlanması gerekiyordu. Onların da bu sürece dahil olmasını istedim ve hassasiyetle hareket ettim. Yönetim kurulunda, dönemimizde herhangi bir transfer yapamama kararı almamıza rağmen, Eşref Bey'in yazısı geldi. Bu süreçte hem Eşref Bey'e hem de Metin Bey'e çok samimi davrandım ama bu iyi niyetin suistimal edildiğini net şekilde söyleyebilirim" diyerek devam etti.

"Metin Öztürk 'Burak Başkan seçimi 2 ay ertelesin' demişti"

Aday olmayacağını her zaman ifade ettiğini söyleyen Burak Elmas, "Başından bu yana aday olmayacağımı ve seçime gideceğimi açıkladım. Divan başkanımızı arayarak kendilerine tarihle ilgili kararımızı ileteceğimi söylemiştim. Kendilerinin bir basın toplantısı yapacaklarını öğrendim. Burada ya da Galatasaray Kulübü içinde basın toplantısı yapmaları için de imkan sağladım. Sonrasında gelişen olaylar üzerine, üyelerimiz de imza toplarken, üyelerimizin arzu ettiği tarihi, adayların arzu ettiği tarihten daha önemli gördük. Metin Öztürk 'Biz Burak Başkan'dan rica edelim ve seçimi 2 ay ertelesin' demişti. 2 ay ertelemeye karşı olmayan birinin, seçim tarihiyle ilgili açıklamalarını iyi niyetten uzak buluyorum" dedi. Yola ideallerle çıktıklarını da sözlerine ekleyen Burak Elmas, "Kişilerle beraber olmak, idealden vazgeçmek demek değildi. Çalışırken uygulamalarda vizyondan kopmadan farklı fikirlerimiz olabiliyor. Biz de bazı yönetici arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık ve her ne kadar karşı taraftan aynı inceliği göremesek de arkadaşlarımızın aleyhinde negatif söylemde bulunmamaya çalıştık. Maalesef dışarıda bu kadar cephede savaşırken, ciddi kararlar alınması gerekirken, Galatasaray'ın pandemide doğru yönetilmediği dönemden geçilirken, en çok sıkıntıyı, çalıştırılmamak üzerine yapılanlardan çektik. Bizden sonra gelenler de çalıştırılmamakla mücadele edip, sürelerini bununla geçirecekler" açıklamasını yaptı.

" Fatih Terim'le ilgili kararı, Galatasaray ile Florya, iki ayrı kulüp olduğu için aldık"

Fatih Terim'le yolların ayrılmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Fatih Terim konusuyla ilgili daha önce çok tartıştık. Ben yine kendi bakış açımla ve karşımdaki kişiyi de korumak açısından doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. O dönemde çok net şekilde fikirlerimi açıkladım. Her ne kadar Fatih Hoca'nın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etse de, Galatasaray Kulübü ile Florya'nın iki ayrı kulüp olması nedeniyle aldığımız bir karardı. Torrent'le uzun vadeli bir proje için anlaşmıştık ama geldiği günden itibaren organize şekilde yıpratıldı. Takımın baskı altında oynadığı ve özgüvenini kaybettiği bir dönemde zaten kendisinden bir şey beklemiyorduk. Biz 6 ayı, bir sonraki sezona hazırlanmak olarak görüyorduk. Devam etseydik bunun hata ya da doğru olup olmadığını zaman gösterecekti" diye konuştu. Kendisinden sonra gelecek olan başkanın birçok konuda önemli kararlar alması gerektiğini de söyleyen Elmas, "Seçim döneminde bana 'Galatasaray için ilk ne yaparsın' sorusu çok soruldu. Benden sonra gelecek olan isme şunu söylemeliyim, Galatasaray'ın mevcut durumu, birçok işin aynı anda çözülmesini gerektiriyor. Basketbolda A.Ş.'ye yönelik bir sistem kuracağımızı söylemiştik. Küme düşme noktasındaki bir takımın şu anda geldiği nokta ortada. Diğer şubelerde de bu tür yapıları, bu cesaretle devam ettirmek önemli. Galatasaray markasındaki şubelerin sürdürülebilir başarıyla zarar etmeden devam etmesi gerekiyor. Tabii bunun ne kadarından haberleri var bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Torrent'in tazminat olayı çirkinleştirildi. 5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu"

Futbol takımının yüksek maliyetli oyuncular transfer edemeyeceğini vurgulayan Burak Elmas, "Sportif direktörümüz transfer stratejisi sunacak. Gelecek olan yönetim uyar mı bilemem. Yapılacak hamleler belli. Bir sonraki yönetim, takımı lider yabancılarla daha uygun maliyetle yönetme şansına sahip olacak. Umarım kendileri de doğru seçimler yaparlar. Bu yıl çok zor bir sezon geçirdik. Genç oyuncu grubunun özgüven kaybı yaşadığı bir dönemde işler kolay olmuyor. Maalesef seçim döneminde görevdeki hocanın da işini yapması zorlaştı. Gittiğinde şampanya patlatılacağı söylenen bir teknik direktör, nasıl takıma özgüven aşılayabilir. Rakiplerimiz de sezon içinde kaç teknik adamla çalıştı. Bu doğal bir durum ama lig devam ediyor. Tazminat olayı da çok çirkinleştirildi. Geldiğimizde, uzun vadeli bir bakış açısına 5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu. Bunlar iyi niyetli olmayan şeyler. Torrent iyi bir insan, iyi bir teknik adam, bunu araştırarak göreve getirdik. Uzun vadede Avrupa'da mücadele eden yapı için çalıştık. Maalesef bunun bir ayağı olan Campos görevden ayrıldı. Bizden sonra gelecek olan isimler bunu değerlendirir mi bilemiyorum" dedi.

"Galatasaray'ın birleşme gibi bir iradesi olmadığını gördüm"

Göreve geldiğinde camiayı birleştirmek istediğini ancak bunu yapamadığını vurgulayan Burak Elmas, "Galatasaray'ı birleştirememiş olduğumu ve Galatasaray'ın da böyle bir iradesinin olmadığını gördüm. Bundan sonra da birleşeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'da artık bir fikir mücadelesi olacak. Bir Galatasaraylı olarak hep burada olacağım, fikir mücadeleme de devam edeceğim" dedi. Kendileri için sistemin önemli olduğunu da vurgulayan Elmas, "Biz kişilerle, sistemin bir yere varamayacağını görerek önemli kararlar almak durumunda kaldık. Aldığımız kararlar, Galatasaray'ın geleceği için aldığımız kararlardı. Bugün de görevde kalsaydık. aynı sistemde devam edecektik. Galatasaray'da gelecek sistemlerini, günlük operasyonlarını kişilere zimmetlemek gibi bir durum var. Galatasaray'da uzun vadede sürdürülebilir başarının geleceği sistemler olmalı. Arada hatalar olabilir ama bu hatalar sizi stratejik hamleden uzaklaştırmamalı" açıklamasında bulundu.

"Seçime kadar herhangi bir oyuncu satışı yapmayacağız"

Seçimin yeniden iptal olması durumunda yine aynı reaksiyonu vereceğini aktaran Elmas, "Benim reaksiyonum 30 Nisan'da da 11 Haziran'da da değişmedi. Aday olmayı düşünmedim. Davayı açan üyemiz herkesin kanalına çıkıp niyetini anlattı. Kendisine neden yaptığını sorabilirsiniz. Anladığım kadarıyla kendisi aday oluyor. Ona sorulması gereken soruyu bana sormayın. Kendisinin bana tavsiyesi varmış, bana tavsiye veren çok. Konu ben değilim, konu Galatasaray. Bu aşamada tavsiyelere karnım tok. Liste oluşturma çabam olmadı, kimseye de teklif yapmadım ve kimseye aday olacağımı söylemedim" dedi. Mevcut futbolcular konusunda herhangi bir teklif olmadığını da söyleyen Elmas, "Bana ulaşan herhangi bir resmi teklif yok. Duyduğumuz ilgiler var ama gelen resmi teklif olmadı. Seçime kadar olan süreçte herhangi bir oyuncu satışı yapmama kararı aldık" diyerek sözlerine devam etti.

"Ben kendimi ibra ediyorum"

Geçen sene seçim öncesinde bu yaşadıklarının kendisine o dönemde söylenmesi halinde şaşırmayacağını da söyleyen sarı-kırmızılıların başkanı, "Bu durumda olacağımı geçen sene söyleseler şaşırmazdım. Çok önemli tecrübeler edindim bu süreçte. Çok zor kararlar alacağımız dönemde, asla popüler olmadan Galatasaray'ın geleceği için hareket edeceğimizi ve marttaki genel kurulda, ibrasızlıkla karşı karşıya kalacağımızı arkadaşlarıma söyledim. Bize bu kadar kötülük yapılacağını ise tahmin etmedim. Benim vicdanım çok rahat. Ben kendimi Galatasaray ile ilgili olarak, arzu ettiğim gelecekte ibra ediyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Seçim döneminde birçok aday, bizim yaptığımız projeleri devam ettireceğini söyledi. Hatta ekibimdeki arkadaşlarıma da tekliflerde bulundular. Ben arkadaşlarıma 'Galatasaray'a hizmet etmek önemli. Arzu ederseniz diğer adayların listelerinde devam edin' dedim. Galatasaray'ın onlardan faydalanması çok önemli" şeklinde konuştu.

"Seçimin yapılması için elimizden geleni yapacağız"

Mahkeme kararları karşısında doğru olan savunmaları yaptıklarını hatırlatan Burak Elmas, "Seçim dönemiyle ilgili bütün mahkeme kararlarına karşı doğru olan bütün savunmaları yaptık. Mahkeme kararları hakkında bir şey söylemem yanlış olur. Seçim 4-11 Haziran'da yapılacak ve yapılması için elimizden geleni yapacağız. Ancak adaylara karşı aynı samimiyette olmayacağımı söyleyebilirim" dedi. Dursun Özbek'le yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Elmas, "Bizde eski başkan tabiri yoktur, Dursun Özbek'le birçok kez görüştük. Gayrimenkul projesiyle ilgili kendisinden destek de istemiştim. Dursun Başkan bana 'Senin olduğun yerde ben aday olmam' demişti. Kendisiyle sürekli Galatasaray için bazı konuları tartışıyoruz. Başkanımız olarak her konuda bilgi sahibi ve aday olmayacağımı da söyledim. Kendisi aday olursa ya da başkası aday olursa, Galatasaray doğru seçimi yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL