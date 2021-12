Burak Elmas: Boyun eğmeyeceğiz

"TFF'de seçim olması bir mecburiyet"

"Radikal hamlelerimizi uyguladığımız zaman ya da uygulamak için hazır olduğu zaman öğrenirsiniz""Önümüzdeki engeller öyle veya böyle kalkacak""Bundan sonra gelecek federasyon başkanının popüler olmamasını istiyorum""Aynı fiilden başka teknik direktöre nasıl ceza verilmiş, karşılaştırın""Milli takımla ilgili böyle bir karar almayı asla düşünmüyoruz""Nihat Özdemir'i ziyaret ettiğim için pişman değilim ancak karşılığını bulmadığını söyleyebilirim" "Kısa vadeli şampiyonluk sözü vermedim. Geleceğe taşınabilecek bir başarı modeli sözü verdim" Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet edip etmedikleri yönündeki soruya, "Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etmiyorum. Bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum" dedi.Galatasaray Kulübü'nün başkanı Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, kulübün yönetim kurulu değerlendirme ve kararlarını açıklamak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi.Göreve geldiği günden itibaren basın önünde çok fazla olmamaya ve demeç vermemeye özen gösterdiğini dile getiren Elmas, şunları söyledi: "Daha da öncesi, Galatasaray'ın gerçek yıldızlarının tüm takımların antrenörleri ve sporcuları olduğunu bilerek hareket ettik. Sizlerin önüne çıkmak beni mutlu etmiyor. Mümkün olduğu kadar çıkmak istemiyorum. Fakat içinden geçtiğimiz süreçte birtakım hassas konularda sizlerin karşısına çıkmak zaruri hale geldi. Başkanlık koltuğunun gereğini yapmak sebebiyle konuşuyorum. Benim oturduğum koltuk ve arkadaşlarımın oturduğu koltuk, sadece bir koltuk değildir. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının yola çıkarken koyduğu vizyonun, yolda karşılaştıkları zorluklara direnmenin ve bu direnme sonucunda kulübümüzü bugün getirdikleri konum gereğiyle idealleri savunmamız gereken bir koltuktur. Belli idealler ve değerler çerçevesinde sistem ne kadar karşılarında olursa olsun, okulda futbol oynamalarının yasak olmasına rağmen, dışarıda yasak olmasına rağmen, Türkiye'ye bu spor dallarını yayarak yurt dışında Türkiye'ye başarı kazandırma ideallerinden hiç vazgeçmemeleridir. Bağırmak, çağırmak, masaya yumruğunu vurmak beklenen şeyler ama bunların etkisi çok kısa. Aslan başkanım, aslan yöneticim denilen, kısa vadeli rahatlatan açıklamalar bunlar. Biz seçime girerken, hiçbir zaman kısa vadeli bir başarı ve mutluluk sözü vermedik. Galatasaray'ın içinde bulunduğu zorlu durumdan Galatasaray'ı çıkararak gurur duyulacak sürdürülebilir bir başarı vaadiyle geldik. Bu yolda çok yıpranacağımızı ve popüler olmayacağımızı bilerek geldik. Bizim amacımız popüler olmak değil. Her şeyden önce ben bir Galatasaraylıyım, yaptığım her hareketin hesabını önce kendi Galatasaraylılık vicdanıma, sonrasında ise üyelerime ve Galatasaray camiasına veriyorum. Oturduğumuz koltuğun getirdiği zorluklar var. Bunlarla mücadele edip gerekirse en radikal kararları almaktan çekinmiyoruz. Bizim üzerimizde dönem dönem baskılar yaratılmaya çalışılıyor. Biz burada Galatasaray'ı ve geleceğini korumak için hareket ediyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Türk futbolu dibi görmüş durumda. TFF ile ilgili tüm açıklamaları yaptım. Bu açıklamaların tamamının arkasındayım. TFF'ye gittiğimizde sadece kendimiz değil tüm kulüpler adına konuşuyoruz. Çünkü biz ilk olarak adillik istiyoruz. Tüm kulüplerle beraber çalışıyoruz. Kendimize değil Türk futboluna adalet istiyoruz. TFF'nin görevi budur, bunu yerine getirmelerini bekliyoruz. Galatasaray'a verilen cezalardan ziyade farklı kuruluşlara ve kişilere verilen farklı kararlar önemlidir. Tüm cezalarda adalet istiyoruz. Hakem atamalarında Galatasaray maçında rakiplerimizin iyi yönetmediğini veya hata yapmaya düşündüğü hakemlere verilen cezalarla bizim maçı iyi yönetmediğini düşündüğümüz hakemlere verilen cezaların aynı olmasını istiyoruz. Bu standartsızlığın hakemlere bir mesaj vermek niyetinde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Hakemlere Galatasaray maçlarında rakibe hata yaparsınız cezası büyük olur, Galatasaray'a hatanız olursa hallederiz demek olduğunu biliyoruz. TFF ile ilgili Kulüpler Birliği'nde hiç kimsenin memnun olmadığını biliyoruz. Mevcut federasyon bu konuda ısrarcı. Konuştuklarımızı açıklarsak yer yerinden oynar demiştim, ondan sonra da ciddi anlamda bana birtakım eleştiriler geldi. Burası farklı bir kulüp. 6 kişinin arasında konuşulanlar, diğer kişilerin izni olmadan açıklanmaz. Bizimle konuştuklarını harfiyen anlatma yetkisini veriyorum. Onlar da bana bu izni verirlerse ben de açıklarım. Bağırarak çağırarak kimseye mutluluk dağıtmayacağım. Kulübün haklarını savunacağım. Gerekli tüm mercilerde gerekenleri yaparak Galatasaray'ın hakkını savunacağım. Bağırıp çağırıp sonuç elde edemeyen bir sürü yönetici gördük. Biz akıl odaklı bu işi halledeceğiz. Bizler kendi hatalarımızın sonuçlarını dışarıda aramayız. Bizim de hata yaptığımız yerler oluyor. Galatasaray hatalarını kendi içinde en sert şekilde değerlendirir. Bundan vazgeçmeyeceğiz. TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor, kulüpler de bu konuda mutabık. Bizim adımıza yönetenler, bize rağmen yönetiyorlar. Bu tüm kulüplerin ortak fikri. Hakem hatalarını atayan ve disiplin sevklerini yapan kişilerin isimlerini biliyorsunuz. İsimler değişiyor fakat sonuçlar baki kalıyor. Liyakatsiz yöneticiler, kulüplerin geleceğini düşünmeden karar alabiliyorlar. Kişilerin kulüplerden güçlü olduğu bir sistem yürüyor. Tüm kulüplerle birlikte hareket edeceğiz. Bugün karşınızda Ali Sami Yen Bey'in ilk TFF başkanı olduğu, Türk sporunda çok önemli gelişmelere tanıklık etmiş, ilk Olimpiyat Komitesi'ni kurmuş bir başkanın koltuğundan konuşuyorum. Diğer önlemler üzerinde de çalışıyoruz. UEFA'da adaletsizliğin kulüpleri nasıl önlemler almak üzere düşündürttüğü hepimizin malumudur. Bu iş böyle giderse, sadece biz değil tüm büyük kulüplerin de bu önlemleri alacağı konusunda şüphem yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etmiyorum. Bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum. Kulüplerin iradesine rağmen bunu sürdürdüklerini söylüyorum. Daha net bir şey söyleyemem.""GALATASARAY'A VERİLEN CEZALAR ÜST SINIRA YAKIN, YAKIN KULÜPLERE VERİLEN CEZALAR ALT SINIRA YAKIN"Alınan kararlarda bir standart olmadığına vurgu yapan başkan Elmas, "Artık medya çok ilerledi, sadece bir sezon değil aynı heyetlerin görev yaptığı tüm kararları takip etme şansımız var. Bugünkü alışkanlık, Galatasaray'a verilen cezaların üst sınıra yakın verilmesidir. Kişisel ilişkilerin iyi olduğu ve kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere verilen cezaların alt sınıra yakın olduğu gerçeği var. Suçun cezası vardır, kişiye ve kuruma göre değişmez. Herkes eşittir. Bir kulübe jest yapılmasın, her kulübe jest yapılsın" diye konuştu."RADİKAL HAMLELERİMİZİ UYGULADIĞIMIZ ZAMAN YA DA UYGULAMAK İÇİN HAZIR OLDUĞU ZAMAN ÖĞRENİRSİNİZ""Galatasaray'ın haklarını daha iyi savunabilmemiz için camiamızın bizimle hareket etmesi ve bizimle tek vücut olması önemli" diyen Elmas, "Bu Galatasaray ile ilgili bir duruştur. Camiamızdan bir tepki verilmesini arzu edersek, biz bunu arzu söyleriz. Radikal hamlelerimizi ya uyguladığımız zaman ya da uygulamak için altyapısı hazır olduğu zaman öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı."KISA VADELİ BİR ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİM, GELECEĞE TAŞINABİLECEK BİR BAŞARI SÖZÜ VERDİM. ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLER ÖYLE VEYA BÖYLE KALKACAK"Hiçbir zaman kısa vadeli bir şampiyonluk vaadi vermediğinin altını çizen Elmas, şöyle konuştu: "Geleceğe taşınabilecek bir başarı modeli sözü verdim. 5 senelik plan üzerinde hareket eden Türkiye'deki tek kulübün Galatasaray olduğunu da söyledim. Tek engel futbolu yönetenlerdir. Bu engeli bağırarak, çağırarak ortadan kaldıramayacağımıza göre, tüm girişimleri yapacağız. Tüm kulüplerin durumu aynı. Konuştuğumuz zaman ortak bir paydada buluşabildiğimiz bir dönemdeyiz. Bunun sonuçlarını almaya başladık. 5 senelik plandan vazgeçecek olan Galatasaray Spor Kulübü değil. Bunun önündeki engeller öyle veya böyle kalkacak.""BUNDAN SONRA GELECEK FEDERASYON BAŞKANININ POPÜLER OLMAMASINI İSTİYORUM"Bu kaos ortamını sezon öncesinde gördüklerini ve uyarılarda bulunduklarını belirten başkan Burak Elmas, "Geldiğimiz nokta farklı değil. Bugün ben sizin karşınızda oturuyorum ama birçok kulüp başkanı da böyle toplantılar yapmaya devam edecek. Disiplin Kurulu ve MHK ile ilgili değişimlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Bundan sonra gelen federasyon başkanının popüler olmamasını istiyorum. Gelen kişilerin kuralları tamamen eksiksiz ve herkese eşit uygulamasını istiyoruz. MHK için atanan hakemlerin takım gözetmeksizin yönetmesini istiyoruz. Futbolun izleyicisi düşüyor. Bunun sebebi sadece dönemsel şartlar değil, futbolun kötü yönetilmesi. Türkiye'de futbol yeniden popülerliğini kazanmazsa, kulüplerimizin içinde bulunduğu durumlardan çıkması mümkün değil. Kadınların eşitliği için rakibimizle beraber ortak geliştirdiğimiz bir projeyle de kadını ön plana çıkartmayı arzulayan bir duruş sergiliyoruz. Bunların önünde engeller. Bu engelin kalkması gerekiyor" şeklinde konuştu.Burak Elmas, TFF ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe maçında son derece memnun olmadıkları bir hakem performansı olduğunu ve bununla ilgili bir ceza olması gerektiğini söylediğini kaydederken, "Sonuç belli. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecek bir hakeme Türkiye Ligi'nde maç verildi" dedi.FATİH TERİM'E VERİLEN CEZAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 6 maçlık cezayla ilgili gelen soruya Elmas, "Karşılaştırın, Aynı fiilden başka teknik direktöre nasıl ceza verilmiş? Başkanlara ne ceza verilmiş? Kurala göre değil, kişiye göre bir uygulama var. Birçok kararda bu eşitsizlik var. Her kulübe eşitlik istiyoruz" yanıtını verdi.Elmas, bu tip basın toplantılarının futbolculara etki yapıp yapmadığıyla ilgili soru üzerine ise "Futbolcularımıza tabii ki etki yapıyor. Kendi mücadelelerin karşılığını alıp alamayacaklarından emin olmadan maça çıkıyorlar. Bizim görevimiz takımlarımızı korumak" açıklamasını yaptı."MİLLİ TAKIMLA İLGİLİ BÖYLE BİR KARAR ALMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYORUZ"Burak Elmas, Türk Milli Takımı'na oyuncu göndermeme kararı alındığı yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı ve şunları söyledi: Türk Milli Takımı, bizim milli takımımız. Milli takımımızı cezalandırmayı asla düşünmeyiz, düşünmeyeceğiz de. Galatasaray milli takıma oyuncu vermekten şeref duyan bir camiadır. Kişileri cezalandırmak için milli takımla ilgili böyle bir karar almayı asla düşünmüyoruz.""NİHAT ÖZDEMİR'İ ZİYARET ETTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM ANCAK KARŞILIĞINI BULMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

"Kişiler üzerinden böyle bir kavga yürütmeyi doğru bulmuyorum" diyen Burak Elmas, "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetiminin TFF'de yapılan ikili görüşmelerde yapılan konuşmalara ve kişilerin samimiyetlerine güveni yoktur. O kişilerin samimiyetine inanmıyoruz ve buna göre hareket etmeyeceğiz. Nihat Özdemir'i ziyaret ettiğim için pişman değilim, doğruyu yaparak kişilerin görüşlerini tartma imkanı buldum. Konuşulanlar ve o iyi niyetin karşılığını bulması farklı bir şey. Karşılığını bulmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu ve sözlerini noktaladı.