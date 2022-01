Burak Elmas: Kişilerin değil, Galatasaray'ın sistemini oluşturmak istedik

"Galatasaray için en doğru olan kararı vermeye çalışıyorum"

"Fatih hoca çok iyi bir Galatasaraylı"

Fatih Terim 'in tazminat talebi olmadı""Fatih Terim'i seçim vaadi olarak tanımlamak hocaya saygısızlık olur""Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesidir""En uygun ismin Torrent olduğunu gördüm""Fatih Terim'in hoca konusunu benden duymasını isterdim"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL,

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının soruların yanıtladı. Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı ve takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent hakkında Elmas, "Torrent'i daha önce yardımcı antrenör olarak düşünüyorduk. Ama yaşanan gelişmelerin ardından teknik adam olarak gelecek" dedi."AHMET ÇALIK'I KAYBETMİŞ OLMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADIK"Elmas, trafik kazansında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık için de, "Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasına da başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. "GALATASARAY İÇİN EN DOĞRU OLAN KARARI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"Galatasaray'ın son dönemini değerlendiren Burak Elmas, "Gerçekleşen olaylar silsilesinde çok fazla doğru olmayan haberler yayıldı. Bu haberlerin çeşitli kesimlerce, Galatasaray'a zarar vermek için kullanılmaya başlaması nedeniyle bütün sorularınıza içtenlikle cevap vereceğim. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir toplumdur ve değerlerinde her şeyi sorgulamak vardır. Bir de bir üslup vardır. Bu üslup çok önemlidir ve bizi diğerlerinden ayırır. Bu üsluptan uzaklaşmayan bütün eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Son günlerde gelişen bir takım olaylar, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Galatasaray Başkanlık makamını yıpratmak amaçlı, Galatasaray'ın hiç alışık olmadığı bir üslupla kullanılmaya çalışılıyor. Galatasaray'da rahmetli kurucumuz Ali Sami Yen'den bu yana gelen bir başkanlık sistemi vardır. Tartışılır, konuşulur ama son kararı başkan verir. Ben zor kararlar vermek zorunda kaldım. Galatasaray için en doğru olan kararı vermeye çalışıyorum. Beni seçen üyeler karşısında her kararın hesabını vermeye ve bedelini ödemeye hazırım. Ama asla Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesini ve zarar verilmesini kabul etmem. Bunu yapan herkes kendisine çeki düzen versin" şeklinde konuştu."FATİH HOCA ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLI"Teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığını dile getiren Elmas, "Hiç olaylı bir ayrılık olmadı. Seçim döneminde de söyledim, Fatih Hoca benim çok sevdiğim bir kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı ve iyi bir teknik direktör. Birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamız da son derece Galatasaray'a yakışır şekilde oldu. Bununla ilgili gördüm ki bizim yapmış olduğumuz resmi açıklamalar yeterli olmuyor. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına ciddi bir iletişim çalışması yürütülüyor. Hocamızla eskiden bugüne kadar son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Sonuçta ben başkanım ve Galatasaray için en doğru kararı vermekle yükümlü olan kişi benim. Hocamız görevdeyken, hocamızın yerine bir isimle görüşmedik. Ama Galatasaray Kulübü Başkanı'nın futbol paydaşlarıyla iletişimde olması ve görüşmesi son derece normaldir. Herhangi bir hoca görevdeyken de bunu yapabilir. Bugün birçok başkanla, teknik direktörle, futbolcuyla görüşüyorum. Futbol dünyası çok dinamik bir dünya. Aynı şekilde teknik adamlar da başka teknik direktörlerle görüşüyor. Bunlar gizli saklı görüşmeler değildir. Galatasaray için de her zaman en doğru kararları almak benim görevim olduğu için futbol paydaşlarıyla görüşmem son derece normaldir" ifadelerini kullandı."YOLA ÇIKARKEN KİŞİLERİN DEĞİL, GALATASARAY'IN SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK İSTEDİK"3 senelik planlama ile görece geldiklerini söyleyen Elmas, "Önemli projeler için göreve geldiklerinin altını çizen Burak Elmas, "Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray üyelerinin huzuruna çıktık ve bir seçim yarışı yaşadık. 3 sene için bize görev teveccühü gösterildi. Biz yola çıkarken projelerimizi ve stratejilerimizi en uygun şekilde uygulayacağımız ekiplerle yola çıktı. Yönetim ve hoca olarak ayırıyorum bunu. Biz çok geniş ve büyük bir ekibiz. Bunun tabii zorlukları da var. Geçmişte yönetimlerde 2-3 kişi çalışır ve yönetim kurulu maçtan maça gelir söylemini değiştirmek istedik. 10'dan fazla arkadaşımız sabah akşam çalışıyorlar. Galatasaray için doğru olanı bir kenara bırakmak suretiyle anlaşamadığımız noktalar oluyor. Ben geçmişte 2 kez istifa etmiş bir yöneticiydim. Geçmişte o dönemdeki başkan ve arkadaşlarımla anlaşamadım ama kararlarına saygı duydum. Biz ekibimizle görevimizin sonuna kadar kalacağız taahhüdü vermedik, Galatasaray'ın geleceğini aydınlatacak stratejileri yapmak için geldik. Fatih Hoca konusunda ise, bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman sona erdirilebilir. Fatih Hoca'yla son derece uygun şekilde yollarımızı ayırdık ama stratejilerimizden vazgeçmiyoruz. Biz yola çıkarken kişilerin değil, Galatasaray'ın sistemini oluşturmak istedik. Yönetim kurullarının sürekli değiştirmediği, Galatasaray'ın sürekli çalıştığı sistemlerini oluşturmak için geldik. Hem yönetimden ayrılan arkadaşlarımız hem de hocamızla ciddi bir sevgi bağımız var. Ama çok önemli bir kurumu yönetiyoruz. Kişilerle sevgimiz üzerinden bazı kararları alamayız. Ben bir Galatasaraylıyım. Herkesin Galatasaraylılığı kendine, ben çok iyi bir Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Bütün bu kararları verirken taraftarlarımız ne kadar üzülüyorsa, benim de bir tarafım üzülüyor. Ama bu zor bir görev. Ben zor kararları Galatasaray adına almak üzere buradayım. Doğru bildiğim kararları bazen içim acıyarak da olsa, üzülerek de olsa almak zorundayım" dedi. "FATİH TERİM'İN TAZMİNAT TALEBİ OLMADI"Teknik direktör Fatih Terim ile tazminat konusunun konuşulmadığını belirten Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü ve iştiraklerini yönetmek üzere seçildim ve her iyi şeyde de kötü şeyde de her sorumluluk bana aittir. Bunun da hesabını üyelere verecek olan benim. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık kararlar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için en uygun kararları alıyorum. Kişisel ilişkileri her zaman ikinci plana koyarım. Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de Galatasaray'da geçmişte olan bu tür ayrılıkların, Galatasaray'a bazen yakışmayan şekilde olması sebebiyle bunu yapmaya çalıştım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Sürekli çıkıp açıklama yapacak halimiz yok. Hocamızla çok samimi bir konuşma yaptık. Tabii ki bunun detayları, Galatasaray Başkanı olarak beni ve hocamızı ilgilendirir. Tazminat konusunda hocamızın böyle bir talebi olmadı. Biz elimizden geleni yapacağımızı söyledik ama hocamız da asla Galatasaray'dan böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Biz yola çıkarken boş mukavele imzalamıştık, ayrılırken de çok samimi bir konuşma oldu. Birlikte olmayı bildiğiniz kadar ayrılmayı da doğru yapmanız lazım. Biz elimizden geldiği kadar gerek yönetim kuruluyla, gerek hocamızla, gerekse de diğer profesyonellerle ayrılırken Galatasaray'a yakışır şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu Galatasaray'a yakışan en doğru harekettir" şeklinde konuştu. "FATİH TERİM'İ SEÇİM VAADİ OLARAK TANIMLAMAK HOCAYA SAYGISIZLIK OLUR"Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in bir seçim vaadi olmadığını söylerken, "Fatih Terim'i bir seçim vaadi olarak tanımlamak hem hocaya, hem de üyelere saygısızlık olur. Bir başkan adayının çok kısa süre içinde başlayacak bir ligde hangi teknik direktörle beraber çalışma arzusu olduğunu söylemesi kadar da doğal bir şey yoktur. Geçmiş ilişkimiz ve kendisini tanıdığım için benim seçimim buydu. Ama bunun yanında projelerimizi de söyledik. Bu projelerin de arkasındayız. Saha sonuçlarına gelince, bu sonuçları kimse garanti edemez. Genç oyuncularla uzun süre bir arada oynayabilecek, sürdürülebilir bir başarı için yeni bir takım kurmak risk ama mecburiyet. Bu riski ilk olarak ben aldım. Bunun sonuçlarını ödeyecek olan başta benim. Bu risk hala devam ediyor. Bunun zor kararlar gerektirdiği ve stratejimizin başarıya kavuşacağı inancım mevcut. Bugün bir ayrılık oldu ama bunun sebebinin hiçbir önemi yok. Galatasaray'da herkesin uygun şekilde ayrılarak geleceğe bakması lazım. Fatih Hoca, ilk divan kurulunda da gelerek bizim yaptığımız stratejileri eleştirebilir. Fatih Hoca'nın Galatasaray içindeki konumu da devam ediyor, bunu söyle değerlendirmenizi isterim" dedi. Futbolda 1 günde çok şeyin değişebileceğini de vurgulayan Elmas, "Söylenenlerin birçoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledim. Çok büyük bir bilgi kirliliği var ve bunu kasıtlı yapan da var. İçeriden bazı profesyonel arkadaşlarımızın da bu bilgilerin yayılmasıyla ilgili iletişimde bulunduğu duyumları da var. Galatasaray'da nelerin konuşulduğunu biliyorsunuz. Dedikodular ispatlanmadıkça kimseyi zan altında bırakmak istemem. Bunların hepsini araştırıyoruz. Bunu da Denetleme Kurulu vasıtasıyla yapmak istiyoruz. Ayrılığın sebepleri önemli değil şu anda. Hocamız da birçok sebep söyleyebilir. Bundan sonra Galatasaray için yapılacaklar önemli" açıklamasında bulundu."BİZ YOLA ÇIKARKEN KOLAY BİR YOL TERCİH ETMEDİK"Kolay bir göreve soyunmadıklarını söyleyen Burak Elmas, "Biz yola çıkarken kolay bir yol tercih etmedik. Şu oyuncuyu transfer edip bu sene şampiyon olacağız demek yerine zor durumdan çıkmak için gerekli önlemleri cesaretle alacağımızı söyledik. Yaşanmaya ve yaşatılmaya çalışılan bir ayrıştırma var. Bu daha önce de vardı. Galatasaray'ın aydınlık geleceğe çıkmasını sağlayacak olan kalabalıkla gideceğimizi belirttiğimiz bir slogandı bu. Tüm cesareti göstereceğiz. Birliktelikler olduğu kadar ayrılıklar da normaldir. Galatasaray'da her zaman istifalar ve değişimler olur. Biz hedeften vazgeçmeyeceğiz. Bizimle birlikte olanlar kadar olmayanlar da değerlidir. Her hareketimizde eylemimizde tartışmaya katkıda bulunmamak adına mümkün olduğu kadar çok Galatasaraylıyı birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bugün sosyal medyada benim cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan bu yana bana birçok mesajlar, telefonlar geliyor. Bu Galatasaray Başkanlık makamına hakarettir. Burak Elmas bugün var yarın yok. Başkanlık makamına bu seviyesizliğin yapılmasına Galatasaraylılar izin vermeyecektir. Bunları yapanlar da takdir görmeyecektir. Bu süreçte birden fazla yönetim kurulu üyesi arkadaşımı hedefe koymak isteyen iletişimler yapıldı. Kasıtlı iletişimler yapıldı ve bunları aranızda kullananlar da oldu. Galatasaray'ın stratejik konularını konuşuyoruz yönetim kurulunda ama ekip olarak birlikte karar alıyoruz. Arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef tahtasına konulmasını kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Kararın kaç günde alındığının hiçbir önemi yok. Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir irade ortaya koymuştur. Ayrıca bu tek taraflı bir karar değildir. Hocamızla oturup karşılıklı karar verdik" dedi. "FATİH TERİM, GALATASARAY'IN EFSANESİDİR"Burak Elmas, Fatih Terim ile görüşmeye devam edeceğini belirtirken, "Galatasaray'da uzun vadeli bir uygulamada birçok yönetim kurulu arkadaşım bana yardımcı oluyor. Futbol buranın en kritik branşı. En çok gündelik konu olan branşlardan birisi. Yönetim kurulunda böyle bir ekip kurarken de herkesten faydalanmak için kurduk. Alınan kararı o gün gerektirdiği en yakışan şekilde yapmaya çalıştık. Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesi. Benim kişisel sevgimi kenara koyuyorum. Galatasaray'da asla unutulmayacak tarihin en büyük başarılarına imza atmış kişidir. Hala Galatasaray camiasının içinde. Başta başkan olmak üzere biz her türlü gerekeni yaparız. Hoca da ne arzu ederse bunu da yaparız. Bunu basit bir teknik direktör ayrılığı olarak görmek çok yanlış olur. Fatih hoca zaten camianın içinde aktif olmaya devam edecektir. Kendisiyle görev anlamında bir takım konularda konuştuk. Sonunda alınan kararı biliyorsunuz. Nasıl olduğunu ne konuşulduğunu anlatmanın bir faydası yok. Fatih Hoca'yla konuşmaya da her zaman devam edeceğim. Galatasaray'ın en önemli futbol aklıdır. Her zaman fikirlerinden faydalanacağım. Bunan sonra hepimizin el birliğiyle irade ortaya koymamız lazım" diye konuştu. "EN UYGUN İSMİN TORRENT OLDUĞUNU GÖRDÜM"Burak Elmas, takımın başına getirilen yenik teknik direktör Domenec Torrent'in fayda sağlayacağına inandıklarını söylerken, "Görüşmeleri yaparken Fatih Hoca'yla konuştuğumuzda, kendisinin daha üst seviyede görev alması halinde, onun yerine geçebilecek isimleri konuşmuştuk. Bu seviyede bir yardımcılık konusunda Torrent'le görüşüldü. Uzun vadede bu görevi yapabilecek kişilerle görüşüldü. Burada sadece kendisiyle değil, son 2 günde de birçok kişiyle görüştüm. Ama en uygun ismin Torrent olduğunu gördüm. Galatasaray'a son derece büyük artılar getireceğini düşünüyorum ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Mevcutta bize katkı verecek bir antrenörün, Fatih Hoca'nın daha üste çıkması halinde, takımın başına geçmesi konusunda hem fikirdik. Bu konuda hiçbir tezat görmüyorum. Bu kararı aldığıma göre erken olmadığını düşünüyorum. Görüşmemizde ben de iyi tanıma fırsatı buldum. Böyle bir kararı alırken, Galatasaray Başkanı'nın kendi arzusuna göre karar aldığını düşünmeyin. Son derece kuvvetli bir kişilik. Geçmişte çalıştığı kişilerle de görüştüm. Kendisinin beceri ve bilgileri hakkında görüştüm, en uygun seçeneği tercih ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu tür kararların sonuçlarını sahada gördüğünüz zaman daha iyi anlarsınız" dedi. "SEÇİM KARARI ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı takımın gündeminde seçimin olmadığını dile getirirken, "Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Biz buraya Galatasaray Kulübü Üyeleri'nin teveccühüyle geldik. Herhangi bir endişe veya kaygı duymadan bildiğimiz yoldan dönmeden, bazen de zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Bir takım eski alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları bir anda kesmek ve Galatasaray'ın geleceği için zor kararları almak adına cesuruz. Üyelerin her zaman görüşlerini de alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan bu yanlışı hızlı şekilde düzeltmek. 7 ay önce seçilen bir yönetimiz. Bu seçimden çıkan bazı adayların 2 ay sonra seçime hazırlandıklarını da biliyoruz ama esas olan Galatasaray'dır" dedi. "GEREKİRSE TRANSFER YAPMAYIZ" Burak Elmas, Fatih Terim'in camianın içinden birisi olduğunu deli getirirken, transferler çalışmaları hakkında da şunları söyledi; "Fatih Hoca şu anda Florya'da olmayabilir ama hala Galatasaray'ın içerisinde. Bunun aksi bir durum olamaz. Beraber çalıştığımız hocamızla birlikte çalışmama kararı alındı. Bunu son derece iyi şekilde yönetip Galatasaray'a zarar vermemek bizim görevimiz. Başkan olarak ben teknik direktör konusunda yabancı hoca kararı verdim. Bunun en doğru seçim olduğuna inanarak bu kararı verdim. Başka alternatifler üzerinden yorum yapmaya gerek yok. Torrent'in sözleşme ve ekip detaylarını göreve başladıktan sonra açıklarız. Bugün Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Bankalarla yapılan anlaşma nedeniyle ciddi bir disiplin uygulamalıyız. Transferin en önemli koşulu maddi koşullardır. Yeni bir transfer getirip makyaj yaparak, gelecekteki mali tabloları bozacak hareket yapmayacağız. Mevcut oyuncuların kontrat durumları önemli. Transferi bu durum belirleyecek. Gerekirse transfer yapmayız. Bunu çok gördük. Uzun vadede faydası olmayan transferlerle Galatasaray, ciddi mali yükün altına girdi. İhtiyaçlar doğrultusunda görüştüğümüz isimler olabilir. Galatasaray ve bütün büyük kulüpler için geçerli olan yükümlülüklerle günlük karar alma lüksümüz yoktur. Oyuncularımızın bonservislerinin satılması konusunda iki tarafın da isteği önemli. Birkaç oyuncumuzla ilgili kiralama teklifi geldi. Ama Galatasaray'ın geleceğine faydalı olmak adına henüz gelen resmi bir teklif yok. Şu ana kadar çıkan haberlerin tamamı yalan." "FATİH TERİM'İN HOCA KONUSUNU BENDEN DUYMASINI İSTERDİM"

Domenec Torrent ile yapılan görüşmeyi Fatih Terim'in basın mensuplarından duymasını da değerlendiren Elmas, "Fatih Hoca'nın görüşülen hocayı basın mensuplarından duymasını istemezdim. Nasıl yansıdığını bilmiyorum ama yansıması güzel olmadı, keşke ben söyleseydim. Kulübümüzde dışarıya çok fazla bilgi aktaran kişi var. Bazen ben kendimden bile şüphelenir hale geliyorum. Bu konuda kötü alışkanlıklar oluşmuş. Bunu engellemek için önlemler almaya çalışıyoruz. Özellikle mahrem konuların bu kadar açık konuşulmasına karşıyım. Bu tür haberleri engellemeye çalışıyoruz. Buradan sadece bilgi çıkışı basın mensupları vasıtasıyla değil, üzerine yanlışlar konularak sosyal medyaya servis ediliyor. Fatih Hoca'yla ilgili kararı ben verdim. Fatih Hoca'yla karşılıklı verdik. Galatasaray Yönetim Kurulu'nda restleşme gibi bir konu olmaz. Bu gereği hisseden arkadaşımız varsa masada oturmaz" dedi. Kendisinin de tribündeki taraftarlar gibi bir taraftar olduğunu ifade eden Elmas, "Taraftarlarımızın da son süreçte yaşadığı süreci ben de duygusal olarak yaşadım. Son derece iyi anlıyorum. Tepkileri de anlıyorum ve saygı duyuyorum. Biz de sonuçlardan çok memnun değiliz. Düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uzun vadede doğruları yapmak için stratejilerimiz var. Avrupa'da 2000 yılında kupa aldık ve üzerinden 21 yıl geçmiş. Avrupa'da başarının bu kadar uzun aralarla olmaması için bu stratejiyi uyguluyoruz. Taraftarla aramızda problem yok ama bizi takdir etmiyor olabilir de. Bunun üslubu da önemli" dedi.