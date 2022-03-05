Burak Elmas Konya'da dernek binasının açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Elmas Konya'da dernek binasının açılışını yaptı

05.03.2022 18:23
Burak Elmas Konya'da dernek binasının açılışını yaptı

Konya Galatasaraylılar Derneği'nin yeni binası kulüp Başkanı Burak Elmas'ın katılımıyla açıldı.

Konya Galatasaraylılar Derneği'nin yeni binası kulüp Başkanı Burak Elmas'ın katılımıyla açıldı.

Konya'da Galatasaraylılar Derneği'nin yeni binası Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla açıldı. Taraftarlar Elmas'ı coşkuyla karşıladı. Kendisine ilgi gösteren taraftarlarla fotoğraf çektiren Elmas, daha sonra dernek binasını gezdi. Açılış kurdelesini kesen Elmas, "Bu derneğimiz inşallah Konya'dan güzel bir sonuçla ayrılmamıza vesile, uğurlu bir mekanımız olur. Galatasaray ailesine hayırlı olsun" dedi.

Burak Elmas Konya'da dernek binasının açılışını yaptı
YORUMLAR
500
Başkan Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneği açılışına katıldı Başkan Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneği açılışına katıldı Burak Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneğinin açılışına katıldı Burak Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneğinin açılışına katıldı

Galatasaray, Burak Elmas, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burak Elmas Konya'da dernek binasının açılışını yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:28:14. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Elmas Konya'da dernek binasının açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement