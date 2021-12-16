Galatasaray'da ikinci istifa

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in ardından genel sekreterlik görevinde olan Köksal Ünlü de istifa etti.

Konuyla ilgili Başkan Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Şükrü Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Köksal Ünlü'yle, sadece yönetim kurulunda değil, yıllar boyunca çok şeyler paylaştık. Galatasaray'a dair hayallerim doğrultusunda beraber yola çıktık. Bu yolculukta bana hep destek oldu ve beni hiç yalnız bırakmadı. İstifa nedenlerini anlamak ve saygı duymakla birlikte Yönetim Kurulu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum. Tesellim, kendisinin de ifade ettiği gibi, birbirimize olan sevgi ve desteğimizin devam edeceğini bilmektir.

Köksal Ağabey'e bu yolculukta bütün paylaştıklarımız; Galatasaray'a sunduğu başarılı hizmetler ve Galatasaray'a gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum" diye konuştu. - İSTANBUL