Burak Elmas'tan Nihat Özdemir'e 'istifa' çağrısı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'i istifaya davet eden bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün olağan genel kurulda TFF ziyaretinde yaşananlarla ilgili bir konuşma yapmıştı. Konuşmanın ardından TFF, Başkan Elmas'ın anlattıklarını yalanlayan bir açıklama ile cevap verdi. Yaşanan olayların ardından Başkan Burak Elmas, Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet eden bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Burak Elmas'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum.

Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir.

Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır. Sayın Nihat Özdemir, Türk futboluna son bir iyilik yapın ve istifa edin! Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL