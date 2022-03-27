Burak Elmas'tan Nihat Özdemir'e 'istifa' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Elmas'tan Nihat Özdemir'e 'istifa' çağrısı

27.03.2022 22:56
Burak Elmas'tan Nihat Özdemir'e 'istifa' çağrısı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'i istifaya davet eden bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'i istifaya davet eden bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün olağan genel kurulda TFF ziyaretinde yaşananlarla ilgili bir konuşma yapmıştı. Konuşmanın ardından TFF, Başkan Elmas'ın anlattıklarını yalanlayan bir açıklama ile cevap verdi. Yaşanan olayların ardından Başkan Burak Elmas, Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet eden bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Burak Elmas'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum.

Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir.

Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır. Sayın Nihat Özdemir, Türk futboluna son bir iyilik yapın ve istifa edin! Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türk futbolu çatırdıyor! Burak Elmas, Nihat Özdemir'i yalancılıkla suçlayarak istifaya çağırdı Türk futbolu çatırdıyor! Burak Elmas, Nihat Özdemir'i yalancılıkla suçlayarak istifaya çağırdı Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var! Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!

Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Elmas'tan Nihat Özdemir'e 'istifa' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Ülkemizde 27 Mart günü koronavirüs sebebiyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi
22:01 George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor
21:20 Çorum'da kalp krizi geçiren Kayserili astsubay yaşamını yitirdi
21:16 Yıldız futbolcular Fenerbahçe'den gitme hazırlıklarına başladı! İşte takımdan ayrılacak 10 yabancı isim
21:02 Son Dakika: Erdoğan'ın çabası sonuç verdi! Barış müzakereleri İstanbul'da gerçekleşecek
21:01 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi
21:00 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran veda! Burak Yılmaz'ı paylaşıp teşekkür etti
20:18 6 muhalefet lideri 1,5 ayın sonunda bir araya geldi! Görüşmeden çıkacak karar merak ediliyor
20:16 Galatasaraylılar bu paylaşımla deliye döndü! Nejat İşler'in, Fenerbahçe üzerinden verdiği örnek sert tepkiler alıyor
20:13 Kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşıyordu! O şüpheli evinde kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 23:01:52. #1.13#
SON DAKİKA: Burak Elmas'tan Nihat Özdemir'e 'istifa' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement