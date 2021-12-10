Burak Elmas: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Burak Elmas, "Başta teknik direktörümüz Fatih Terim olmak üzere teknik ekip ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye için bu puanları aldık. Tüm Türk halkına armağan olsun. Daha işimiz yeni başlıyor, bitmedi. Bazı şeylere rağmen Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğiz. İnşallah olur. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımız da elinden geleni yapıyor. Galatasaray olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Türkiye'ye armağan olsun. Daha iyilerini de yapacağız. Türkiye'de biraz izin verilirse çok daha iyi başarılar yakalayacağız" diye konuştu.

"BU KONULARI DAHA SONRA KONUŞURUZ"

Burak Elmas, transfer konusunda gelen soruya ise şöyle cevap verdi: "Şu anda bunun için erken. Bu geceyi bir yaşayalım. Bu konuları daha sonra konuşuruz."