Burak Yılmaz: 2010-2011'i herkes biliyor - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz: 2010-2011'i herkes biliyor

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Teknik direktör Burak Yılmaz, Trabzon'da düzenlenen bir konferansta 2010-2011 sezonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Gönlümüzde kimin şampiyon olduğunu herkes biliyor" dedi.

15.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:14
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Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden, Burak Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta futbolseverlerle bir araya geldi.

Konferansta, 2010-11 sezonundaki şampiyonlukla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Yılmaz, önemli bir konuya dikkat çekti.

"KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Yılmaz, "Gönlümüzde kimin şampiyon olduğunu da herkes biliyor. Yastığa başımızı koyduğumuzda kimin şampiyon olduğunu herkes biliyor. Bu konu ile alakalı konuşmamız lazım çünkü bu konu Trabzonspor'u 10 yıl geri itmiştir, Fenerbahçe'yi de geri itmiştir. Türk futbolunu da en az 10 yıl geri itmiştir" dedi.

Burak Yılmaz: 2010-2011\'i herkes biliyor

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz: 2010-2011'i herkes biliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Mehmet Ali:
    Deliller ortada, delillerin toplanmasının usule aykırı olması delilleri yok etmiyor. Mahkemede başkanları da konuşmaları kabul etmişti. Şampiyon Trabzonspor'umuzdur! Şampiyon olarak da avrupaya gittik. 115 45 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Avrupa cezası yiyince itiraz edicez CAS davası namusumuzdur deyip; UEFA'nın elindeki ingilizce delilleri, konuşmaları, görüntüleri görünce davayı geri çeken şikeciler değildir. Şampiyon sahada Trabzonspordur! 96 35 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Feneri Allah çarptı zaten. O zamandan beri azap çekiyor, kahır doluyor, kupa alamıyor. Onun dışında UEFA ve CAS'tan yediği tekmeyle 3 yıl avrupaya gidemeyip çok büyük maddi zarara uğradı. Trabzon halkı rahat uyusun. 81 29 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Deliller gerçekti toplanma yöntemi sorun oluşturdu. UEFA da zaten Trabzon'u avrupaya aldı ve şikeciyi şike listesine yazdı. Ama federasyonların şampiyonunu belirleme yetkisi yok. Örgütçüler Trabzon'un hakkını yedi ülke içinde. 64 22 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Özkan Sümer: "Fenerbahçe haksızlığı hak olarak kabullenmiş bir kulüptür." Sahada şampiyon Trabzondur Trabzonspordur! 60 23 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Tüm delillerin kabul edildiği ancak "usulsüz dinleme" sebebebiyle esastan değil usulden bozulan şike davası şampiyonu belirlemek için Cumhuriyet savcılarımız tarafından yeniden yapılmalıdır. Farklı tarihlerde birçok kez gerçekleşen; ses kayıtları, konuşmalar, buluşamalar, araç alma, para taşıma görüntülerinin sebebi neymiş? Kabul ettiklerini bu sefer nasıl açıklayacaklar açıklama yapsınlar. 55 23 Yanıtla
  • Sergen:
    Bunların emeğini çalmadığı kulüp, insan yok ki? Sonra da burunları oktan çıkmıyor. 57 14 Yanıtla
  • Sergen:
    Şampiyon Trabzondu o sene, çok net hakkı çalındı yazık 51 18 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Acun'un çok övdüğü Trio ve Fırat Aydınus: "Konya'nın lehine penaltıyla kırmızı kartlar verilmedi. Başakşehir maçında GS'ın penaltısı verilmedi, golü temizdi, Başakşehir'e toplam 3 kırmızı kart verilmedi." Bu maçlar için bile FB yönetimi hakemlerin aleyhine çalıştığını söylediği açıklamalar yaptı. Bunlar için her yol mübah, adalet değil haksızca AYRICALIK istiyorlar! 53 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Evet 48 11 Yanıtla
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