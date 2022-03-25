Burak Yılmaz: Bugün milli takımda son maçımdı - Son Dakika

Türkiye A Milli Takım'ın 36 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, milli takıma veda ettiğini açıkladı. Yılmaz, Portekiz ile oynanan ve 3-1 kaybedilen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finali sonrası milli takım kariyerini sonlandırdı. Golcü oyuncu milli takım formasıyla 77 maça çıkarken 31 gol atarken, 8 golün de hazırlayıcısı oldu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kaçırdığı penaltı atışından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Yılmaz, "Maça iyi başlayamadık Portekiz maça daha iyi başladı. Kendimize sonradan güvenmeye başladık. Sonrasında pozisyon da geldi, gol de geldi. Penaltıyı da atsam 2-2 olacaktı ve Portekiz için zorlaşabilirdi. Atamadım, nasıl atamadım? Ben de şok içerisindeyim. Futbolun bizim için kötü Portekiz için ise güzel yanlarında biri. Ülkemizi ve insanlarımızı üzdük. Başta ben üzdüm, kusura bakmasınlar. Maçtan sonra da çok üzgündüm. Hala üzgünüm. Bu benim son Dünya Kupasıydı, bitmiş oldu. Penaltı olunca kesin gol dedim. 2-2 dedim ve sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca da çok büyük hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Başka söyleyecek bir şey yok. Ömrüm boyunca her gece uyumadan bu penaltıyı atacağım herhalde " diye konuştu."MAÇI SAVUNMA ŞEKLİNE DEĞİL PENATLYA BAĞLAMALIYIZ, FARKLI BİR SENARYO OLACAKTI"Maça savunma üçlüsüyle başlamalarının da değerlendiren golcü oyuncu, "3'lü ve 4'lü olarak bakmamak lazım, bugün penaltı gol olsaydı skoru 2-2 yaparak önümüze bakacaktık. Bocalama olsa da 3'lü oyunu da yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bocalama her zaman olacaktır sonuçta Portekiz ile oynuyoruz. 3'lü ya da 4'lü diye bakmamız lazım. Bu maç penaltıya bağlamak lazım. 2-2 olsa çok farklı bir senaryo olacaktı" dedi."BUGÜN BENİM SON MAÇIMDI"Milli takım kariyerini sonlandırdığını söyleyen Yılmaz, "Arkadaşlarım ve hocam bana çok destek oldu. Duygu patlaması yaşadım. Kesinlikle öyle bir şey yok ama gönlümü almak için bizi buraya sen getirdin dediler. Gurur duymalısın, sen bu takımın kaptanısın ve ezilmedik dediler. Benim yanımda oldular. Bazı arkadaşlarım da burada. Onların üzerinde iyi bir etki yarattığımı düşünüyorum. Futbolda ağabeylik söylemine inanmıyorum ama onlara kaptanlık ve ağabeylik yapmadım. Onların sıradan bir takım arkadaşıydım. Bana hiç saygısızlık yapmadılar çok teşekkür ediyorum. Kalplerini kırdıysam haklarını helal etsinler. Daha fazla uzatmadan söyleyeyim bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Bir bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut Serdar Dursun , dışarda olan Halil, Cenk, Kenan Karaman var. Nasıl bizler bunu devraldıysak onlara bu bayrağı, formayı bırakıp onlara dışardan destek vermek istiyorum. Üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu formayı şerefle namusla taşıdığımı düşünüyorum. Çalıştığım tüm hocalarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı."KESİN KARARIM VE DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL"

Milli takımı bırakma kararını duygusal bir şekilde almadığını söyleyen Yılmaz, "Duygusal karar değil. Yarın 3 forvetimiz sakatlanır, 2 tanesi korona olur, bana çok ihtiyaç olursa, ekstrem durumlar olur, o zaman istenirse yardımcı olurum. Kesin kararım ve duygusal olarak bunu vermiyorum. Mantıkla veriyorum. Bir bayrak değişimi olmalı. Genç arkadaşlarımız da formda. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ne bir sitem, ne penaltıyla ilgili değil. Duygusal değil, mantıkla verilmiş bir karar. Kardeşlerimizin gerekeni yapacağını düşünüyorum" dedi.

Öte yandan yaptığı açıklama sonrası hem Türk, hem de Portekizli gazeteciler tarafından alkışlanan Burak Yılmaz, basın toplantısının yapıldığı salondan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

- Portekiz