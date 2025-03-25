Burak Yılmaz\'dan olay yaratacak yabancı hakem çıkışı: Milliyetçi olarak kesinlikle karşıyım

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, Türk futbolunu uzun süredir meşgul eden yerli-yabancı hakem tartışmalarına dahil oldu ve çarpıcı ifadeler kullandı.

SAMSUNSPOR VE BEŞİKTAŞ MAÇI SÖZLERİ

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;

"Milli ara çok iyi geçti bizim için. 3 gün izin yaptıktan sonra, galibiyetin vermiş olduğu rahatlıkla 3 gün izin yaptık. Oyuncularımız uzun süre izin yapmamıştı. Ondan sonra güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Sakatımız yok. Milli aradan önceki Alanyaspor maçı bizim için kritikti, haftalardır oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Alanyaspor maçı iyi oyunun karşılığını aldığımız bir maç oldu. Bu moralle milli araya girdik. Samsunspor maçına kanalize olmuş durumdayız. Samsunspor'un çok önemli bir havası var, üçüncü durumda şu anda ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir çekincemiz yok. Bunu daha önce büyük maçlarda da gösterdik. Samsunspor'a saygı duyup, gerekli önlemleri alıp kazanmaya gideceğimiz bir maç olacak.

Beşiktaş maçı hakkında konuşmak şu anda doğru değil. Samsunspor maçını düşünüyoruz. Şu anda aklımızda Beşiktaş maçı yok. Tamamen Samsunspor maçına kanalize olmuş durumdayız. O maça daha çok zaman var. Analizlerimizi yaptık. Samsunspor'un çok iyi olduğu yerler var. Önemli ve kendilerine artı kazandıran yönlerini tespit ettik. Zaaflarını da tespit ettik. Onlara çalışıyoruz. Samsunspor, çok değerli bir takım. Tesadüfen burada olan bir takım değil. Biz böyle maçları seviyoruz, böyle atmosferlerde daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bir çekincemiz yok. Umutluyum, çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum.

"YABANCI HAKEME KARŞIYIM"

Milliyetçi olarak Türk hakemlerinin hatasıyla, sevabıyla ligimizi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin bizi daha çok kaosa götüreceğini düşünüyorum. VAR hakemlerinin yabancı olmasıyla hiçbir şeyin yoluna girdiğini düşünmüyorum. Yabancı hakeme kesinlikle karşıyım, doğru olduğunu düşünmüyorum. Türk insanının kesinlikle maçları yönetmesi gerektiğini düşünüyorum.

"YERLİ HAKEMİ DESTEKLEMELİYİZ"

Yabancı hakeme kesinlikle karşıyım. Ben, Türk hakemlerinin aslan gibi her maçı yönetebileceğini düşünüyorum. Bu insanların arkasında durmak ve onları desteklemek gerekiyor. Ben her zaman onların yanındayım. Benim de canımı çok yaktılar ama canları sağ olsun.

"KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLLER"

Benim de çok canımı yakmışlardır. Hem oyunculuğumda hem teknik direktörlüğümde... Canları sağ olsun. Ben onların kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hata yaptıklarını düşünüyorum. Biz eğer Türk futboluyla bir yere gelmek istiyorsak mutlaka Türk hakemlerine ihtiyacımız var.

"YERLİ FUTBOLCULAR DAHA ÇOK OYNAMALI"

Yabancının serbest olması herkeste bir yabancı isteği, hayranlığı uyandırıyor. Ben buna katılmıyorum. Ülkemizin futbolunu bir yere çıkaran futbolcuların her zaman başımızın üzerinde yeri var ama yabancı serbest diye her hızlı koşan yabancı insanı da alıp buraya futbolcu diye getirmemek lazım. Ben Türk oyuncuların daha fazla süre almasından yanayım. Ama onların da tabii ki kendilerine çeki düzen vermesi lazım, arzulaması lazım, vazgeçmemeliler. Kendi ülkelerinde kendi ekmeklerini başkasına bırakmamalılar. Kendi futbolcularımızın tabii ki şapkalarını önüne koyup düşünmesi lazım.

"ÇOK GÜZEL HAYALLERİM VAR"

Teknik direktörlükle ilgili çok güzel hayallerim var. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. Ekibimle birlikte kendimizi geliştirmek, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak takıntı haline gelmiş durumda, kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Çalışacağız. Çok güzel hayallerim var. Bunlar bana kalsın."