Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz

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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'deki Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. Kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz" dedi. Yılmaz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini belirtti ve Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda kazanmak için planlarını yaptıklarını ifade etti.

08.05.2024 15:39  Güncelleme: 15:54
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"MEYDAN OKUMAYA GİDİYORUZ"

Antrenmandan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, sarı-lacivertli ekiple önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve oradan puanla dönmek istediklerini söyledi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Yılmaz, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var ama o ne geçen hafta kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendiriyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden kesinlikle korkmadan Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz, taraftarına saygımız sonsuz. Yarışta biraz geri duruma düştüler. Biz Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda oraya kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için bütün planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Dediğim gibi kimseden de bir çekincemiz yok" dedi.

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz - Son Dakika

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