Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar

Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar

Eski Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz, geçmişte yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde takım arkadaşlarıyla birlikte arsa aldığını belirten Yılmaz, aradan geçen süre sonunda arsanın değerinin düştüğünü ve kendisinin dolandırıldığını ifade etti. Yılmaz, 'Bana dağ satmışlar' şeklinde konuştu ve yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

05.10.2024 08:00
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Kayserispor'dan ayrılan Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj gündem oldu. Genç teknik adam Fenerbahçe forması giydiği yıllarda nasıl dolandırıldığını anlattı.

Bir Youtube kanalına konuşan Burak Yılmaz 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe döneminde nasıl dolandırıldığını anlattı.

Yılmaz açıklamasında, "Fenerbahçe'de oynuyorum, 23 yaşındayım. Bir gün bizim tüm takım aynı odadan çıkıyor, bende Selçuk Şahin'e 'Hayırdır abi' dedim. O da 'Gel arsa alıyoruz' dedi. İçeride olan abiye ben de almak istiyorum deyince 'Sana en güzel yeri ayırdım falan' dedi. Tamam abi dedim bende aldım. Bir arsa, Kocaeli İzmit'te bir arsa. Tüm takım alınca güvendim aldım. O zaman da güzel bir fiyata aldım. Aradan 3-4 sene geçti. Ben Galatasaray'da oynuyorum. Babam bir gün dedi ki 'Gideyim şu arsaya bakayım.' Ben de tamam baba dedim. Babam beni aradı 'Oğlum sana dağ satmışlar, ayıp dedi.' Şuanda bile arsa o zaman aldığım paranın 10'da 1'i bile değil" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılık, Burak Yılmaz, Dolandırıcı, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    Bu ülkede en büyük dolandırıcı 5saray ağlak kulübüdür 18 28 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat acını bu kadar belli etme 15 8 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    haksız olarak aldığın penaltilara say Burooo :) 9 5 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İyi ya ,bazıları dağ da orman yakıp villa yapıyor veya alan açıyor. Hazır tapulu mülkün yeşillendir yap villanı .! 5 3 Yanıtla
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