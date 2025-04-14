Burak Yılmaz\'ı çıldırtan Fenerbahçe sözleri: Nasıl konuşuyorsun lan sen?

Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılı takım, altın değerinde galibiyet aldı.

"NASIL KONUŞUYORSUN LAN SEN?"

Maç sonrasında ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine tepki gösterdi. Bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı çıldırttı. Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine taraftar, "Oynamıyorsunuz" ifadesini kullandı. Çevresindekiler Burak Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandı.